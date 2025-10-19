珠寶店太子女新婚自製浪漫　玲瓏曲線身段極誘惑：打擾我的男人

現年36歲的前TVB女星簡淑兒，因樣子甜美，笑時會出現腰果眼，被封為「宅男女神」。今年4月初，簡淑兒與機師男友麥大力在意大利古堡舉行夢幻婚禮，其後再在5月底於金鐘五星級酒店舉行婚宴，榮升人妻！新婚一個月後簡淑兒現「幸福肥」，在社交平台上載臉圓圓穿鬆身衫的照片，即惹來懷孕揣測。昨日（18日）簡淑兒以一身湖水錄色的三點式泳照派福利，大騷Fit爆身材，力證已極速收身。

簡淑兒在IG分享與老公麥大力出埠度假的影片，一開始簡淑兒便穿上一件湖水錄帶白邊的三點式泳衣，雖然只是「影後」，但極細纖腰加上蜜桃臀，大騷玲瓏曲線，非常火辣！之後打開窗紗簾，鏡頭一轉就簡淑兒的正面照終曝光，低V款泳款同樣有睇頭，之後與老公在池邊一齊玩踢水，麥大力的視線亦難以離開老婆，一直深情望實對方。簡淑兒以美國舌歌手Tyler, The Creator的歌曲《Sugar On My Tongue》作背景音樂，相當應景，並留言：「我如何打擾我男人的平靜~🫶🏻😂這首歌太洗腦了!! 哈哈」。

簡淑兒本身出身富裕。據指，她父母為珠寶商人，家中的珠寶金飾生意亦曾多次贊助過TVB及亞視藝人鑽石首飾出席活動，是圈中富二代代表之一。她自小便移民美國，回流參加《2012香港小姐競選》入行，其後簽約TVB，曾出演處境劇《愛·回家之八時入席》，但在TVB未有太大發展，至2022年離巢外闖。有指她參選港姐後一直與家姐同住九龍站上蓋凱旋門近2000平方呎豪宅。

至於現為機師的麥大力亦來頭不細。雖然他在疫情期間曾一度失業，但期間參與《衝上雲霄大選》，外型俊朗加上「半唐番」口音以大熱姿態奪冠。他曾自爆任職機師時，月薪達20萬元，並於英國擁有多達3間屋。

