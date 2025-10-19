第一代月野兔聲演揭無綫配音組「人治」制度　有一方面遠不及ATV

配音員雖然是幕後工作，但他們的聲音卻陪伴著許多人成長，如入行逾30年的資深配音員曾佩儀，大家對她的聲音一定絕不陌生，「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添！」這句經典政府廣告對白，正是由她聲演。

曾佩儀於1990年參加第一屆無綫電視粵語配音藝員訓練班入行，30年間，她曾為日本演員上戶彩、石原里美、韓國演員宋慧喬、李多海和台灣演員陳喬恩、安以軒等等擔任常任配音員，同時也是經典日本動畫《美少女戰士》月野兔（Sailor Moon）的第一代配音員，其餘還有《龍珠GT》的「孫悟空（少年）」、《遊戲王》的「武藤遊戲」、《喜羊羊與灰太狼》的「喜羊羊」等。不過，踏入2020年，她已沒為任何無綫播放外語劇集或動畫配音，據指她因為不獲公司續約而低調離職。而最近，曾佩儀開通小紅書分享自己的配音生涯點滴，深受網民喜愛。

曾佩儀曾效力無綫（TVB）、有線電視和亞視（ATV），近日拍片大揭秘，揭示三間電視台配音組的不同之處。TVB出身的她，回想當年高峰期員工人數有4000人，所以管理上當然要很有制度，例如配音組會分監製、翻譯、寫對口稿，然後就去到配音員部分，分工是很仔細，每一個職位都是專注在它的工作範疇，所以出來的品質是有一定的保證。

另外做配音員有沒有出去「秘撈」賺外快？曾佩儀稱因為她們是月薪制，所以出去做一些其他工作，一定要經過公司批准，「例如有些廣告或者電影嘅配音想我哋出去幫手做，咁我哋就要填表，經過幾個部門嘅審核，最後要公司批准先可以接呢啲Job，不過公司都好好嘅，通常都會批我哋出去做。」

而還有個小小的秘密，曾佩儀指TVB雖然是很制度化，但是不同部門都有他們自己部門的人治方式，「例如我哋配音組，監製嘅工作除咗監製住嗰條片外，喺選角上，佢都有一定嘅權力，所以大家知道，我所講嘅『人治』，係指啲咩嘢啦。」

曾佩儀聲演完第一輯《美少女戰士》的「月野兔」後，就離開了TVB，剛好那段時間有線開台，然後坊間是成立了很多錄音室，當時有線電視的配音組是外判的，所以她都有幫有線電視很多套卡通片、劇集和電影配音，「因為嗰時我哋變咗自由身，就無咗固定嘅月薪，錄音室嗰邊就定咗每一集、每一個藝人嘅show rate係幾多，都會有少少出入，有啲同事會高啲，有啲會低啲，我哋就變咗做散工了。但嗰時嘅收入係好好，因為你一日可以配好多，如果你勤力或者可用率高嘅話，一日係可以走好多個廠。」

至於入ATV的原因，曾佩儀笑言是因為配音組解散了，變了領班制，當時有幾個不同的領班，而每一個領班都有自己的班底，她就跟了其中一個領班進入了亞視配音組，「ATV好得意㗎，佢哋個形式同無綫或者有線電視都有啲唔同，喺有線電視我哋每做一個角色，係需要經過試音，係佢創立咗呢個先河，因為佢每一套戲都要你去試音；而TVB當時就係由幾個監製加埋老闆開會去揀角；去到ATV又唔同做法，都係需要試音，但佢哋係由一啲拍戲嘅導演去揀，所以好多時我會覺得，佢哋着重嘅部份就係你演繹嗰個戲，反而唔係你嘅聲音。」

曾佩儀直言ATV就是以你的戲在先，她回想一次在ATV為配音角色試音的經歷：「有一套韓劇，女主角係比較年輕，我哋通常配年輕角色，都會將把聲音調高少少，但導演睇咗我casting就話：『唔好，用你嘅真聲去試呢個角色』，而我中音區域位置比較強，心諗都試唔中，但後來又揀咗我，我問返個領班，佢話導演話妳個戲做得好。我當時忽然間好開心，因為多咗一份認同。」

曾佩儀直言真的要比較的話，她覺得效力TVB的時候，因為受眾很大，可以賺到名氣，也有一個很穩定的月薪；有線電視則帶給她們的是很豐盛的收入，因為工作量好大；而ATV，她覺得很有人情味，「就好似一間小酒館，入咗去，妳會覺得所有嘢都好溫暖，凡事有商有量，唔會好冷冰冰。俾我揀嘅話。各有所愛啦。」而不少網民聽到聲音都勾起童年回憶，直言：「無論去邊個台，去邊度做，都是童年記憶中聽到慣晒嘅聲音」。