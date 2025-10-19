TVB台慶｜58周年決定大搞　《新聞女王2》即將強勢登場

11月19日是無綫（TVB）台慶58周年大日子，為隆重其事，無綫今日起正式展開台慶月連串活動及宣傳，今晚（19日）將於翡翠台黃金時段首播時長一分鐘的58周年台慶宣傳片，正式踏入台慶月。

郭柏妍化身清純天使翱翔AI台慶空間

58周年台慶口號為「TVB 58周年 同心同行 闖新世代」，為帶出「擁抱科技、投入AI新時代」的同時、並強調多年核心理念：「緊扣觀眾脈搏，與市民同行」；負責製作台慶宣傳片的TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（簡稱CID），請來TVB 6大耀眼新星（排名不分先後）：陳曉華、戴祖儀、張馳豪、阮浩棕、郭柏妍及周嘉洛，帶領觀眾遊走於現實與虛擬之間的場景，透過特別場口包括「經典劇集時間囊」、「TVBuddy Highway」等，讓觀眾體驗電視經典與創新交融的世界。6大新星中，陳曉華負責帶出「現實與虛擬共融」訊息的重任、郭柏妍化身天使在AI台慶空間飛翔、周嘉洛則擔任聲音導航，想一睹陳曉華及郭柏妍的全新清新Image、及見識難得正經的嘉洛Tone，敬請密切留意。

TVB 6大耀眼新星陳曉華、戴祖儀、張馳豪、阮浩棕、郭柏妍及周嘉洛。

《無窮之路》系列載譽第五度回歸

台慶宣傳片還公布了觀眾期待已久的台慶劇及台慶綜藝節目/專題紀錄片名單，台慶劇方面，除了有熱播中的《巨塔之后》及《金式森林》，即將強勢登場的，還有萬眾期待的《新聞女王2》。至於綜藝節目/專題紀錄片方面，除了有已登場的《滴水不漏拯救隊》，還有即將推出的《攻你上大學》、《帶阿姐看世界》、《空運世一》、《聲秀決賽 終極聲戰》、《中年好聲音4》、《芷珊再約王嘉爾》以及《無窮之路V智行無疆》，令人期待。

宣傳片都有彩蛋位？！

台慶宣傳片由CID團隊構思及製作，為配合台慶58周年口號：「同心同行 闖新世代」，CID打造了這條包含真實藝人拍攝、劇集經典畫面、由AI生成的場景、空間、主題音樂甚至藝人的宣傳片。值得留意的是，宣傳片片尾還有一個陣容鼎盛的彩蛋級驚喜位，僅以數秒畫面便將TVB過去58年的經典全面呈現，萬勿錯過。