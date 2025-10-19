平胸女星自嘲不怕胸下垂　爆婚照攝足12塊胸墊負A變D：裝假狗之王

不少女性都會有身材焦慮，尤其對於身型肥瘦、胸部大小都會十分在意，有些女性為了讓胸部看起來更豐滿，除了加「升球大墊」外，甚至會按摩推胸、隆胸等等。近日裕美就拍了一條片，自爆平時不會戴胸圍，她說有朋友問她究竟穿什麼內衣才能又貼服又不會露出肩帶，表示：「答案係，我冇著內衣嘅。我屋企八成嘅衫都自帶胸墊，一笠落去就搞掂，完全冇束縛感，慳返好多時間。」

裕美指大家可能覺得她胸部時大時小，因為她不同衣服的胸墊厚度不一，有些會很薄，有些則可以6.5厘米厚，她自豪表示：「我真係裝假狗之王。」裕美直言聽過朋友說不穿內衣沒有承托力、胸部會變形，她就自嘲平胸：「你哋問我呢個問題，同問幅牆係冇分別嘅！請問佢有咩需要承托呢？佢有咩會變形呢？你哋應該問我『咩裝假狗嘅黐力特別好？』」裕美之後更展示不同款式的Nude bra，坦言試過因為有Nude bra前面沒有扣，戴完變「八字波」。

去年林作與裕美影了一輯婚照，身穿白色禮服的裕美露出乳溝，身材大升級，她自爆：「同林作影相嘅時候，係攝咗12個假狗喺我胸度，然之後再攞個牛皮膠紙黐實，將我僅餘嘅肉咇埋一齊，就成功令-A變D。你哋唔好再同我講擔心胸部下垂呢個問題，我呀，連想下垂嘅機會都冇呀！」她又笑謂平胸也有好處，就是不用將門開太大都能輕鬆「攝」過，十分慳位，最後再重申自己人生從來冇胸部下垂經驗，叫大家要問就問她面部下垂問題，她會比較在行。

