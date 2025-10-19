選美達人連掃兩獎奪國際小姐季軍　因身體不適多次入院曾想過退選

藝人兼亞洲美人魚練樂儀 (Alina) 參加第63屆香港國際小姐（Miss International）選美總決賽，日前賽事完滿結束，練樂儀榮獲季軍及「MISS SDGs」獎項，成為雙料得主。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

練樂儀表示國際小姐是全球三大頂級國際選美盛事之一，創立於 1960年，總部設於日本。秉持「美麗與永續發展目標（Beauty with SDGs）」的理念，盛會旨在培育女性成為推動文化交流、關懷社會與促進全球正向改變的國際親善大使。練樂儀作為香港美人魚代表，提倡保育海洋議題等，表現出眾及貼切並獲取獎項「MISS SDGs」及季軍。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

練樂儀表示：「六年前的今天，係2019亞洲美人魚總決賽，當年成績不錯，贏咗全場⼀三料總冠軍 、最佳潛水員、最受歡迎美人魚。六年後的今天，喺2025國際小姐總決賽，入選三甲季軍也非常心滿意足。所有經歷都係一個人生體驗，任何比賽不論獲獎與否都會有所得着，係一個學習過程。」

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

整個賽事由輪選到總決賽，花了約半年時間，練樂儀因為身體不適，曾諗過放棄比賽，她表示在過往半年期間身體抱恙多次入院，非常沮喪及氣餒，曾抱持放棄的念頭，沒勇氣完成決賽。隨着宗教信仰和教友的鼓勵及祈禱，交由上天安排，最終奇蹟完成比賽並且獲獎，非常鼓舞！即將生日的她坦言是最坐的禮物「最佳生日禮物」。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。

練樂儀連掃兩獎奪國際小姐季軍。