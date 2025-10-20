岑麗香曾搞錯通告時間　拍劇遲入廠被大前輩叉腰鬧：我哋等緊邊個

岑麗香（香香）早前與陳家樂擔正HOY TV劇集《我愛九龍城》，近日她現身家樂與KevinBoy、梁釗峰主持的網台節目《巴打圍爐》受訪，分享選美至入行拍劇的苦與樂。香香坦言初由加拿大返港，去到新的工作和生活環境，人生路不熟，有語言障礙，學過的知識又無法應用，一下子將自己的自信心都擊倒，要重新適應：「你好容易覺得自己好蠢，就算你唔係一個蠢人，但你乜都唔明，佢會磨到你覺得自己係好唔識嘢嘅一個人。」

岑麗香（香香）早前與陳家樂擔正HOY TV劇集《我愛九龍城》，近日她現身家樂與KevinBoy、梁釗峰主持的網台節目《巴打圍爐》受訪。

香香自言選美確實有傳說中的「批踭」事件，但不欲透露太多，又指選美只佔一段很短的時期，亦很感恩入行後劇接劇，機會很多，不過也讓香香擔心自己的「輸出」和表現不似預期，「我睇中文，一行兩行都要花成日去翻譯。」她怕自己拍戲只要一句對白做得不好，已拖累整個團隊，坦言：「有時你都會睇到，你一NG，啲燈光師，『唉』，唔使講你都feel到。『天光喇喎，冇燈喇喎，暗喇喎。』但同時間你又唔係冇做功課，你已經用晒盡力。（陳家樂：用晒盡力？）哈哈，你已經盡咗力喇喎！」不過她又深知，做得不好不能怪任何人，也是自己應該承受被罵的後果：「我唔想再俾人鬧，我好sensitive（敏感）。」

香香初時連睇一兩行中文對白都要用一整天去翻譯，但即使盡了全力，表現也不一定合格。（IG@ ChillGOOD TV）

之後香香分享朋友「阿宜」在片場被罵的故事，其實「你朋友就是你」，香香在分享過程中也不止一次說漏了嘴，她說：「佢嗰時好新，有個好好嘅角色，咁啱排到嗰個戲朝頭早跳海戲、淋濕身，跳海戲之後就係撞車，淋晒血喺個身度，喺車下面俾人撞，嗰時兩組㗎嘛，係外景，朝頭早06到五六點，即係十二個鐘啦，再要接廠喎，多一個通告㗎嘛，其實我已經亂晒，嗰時第一套……（眾主持：阿宜！阿宜！係阿宜亂晒。）係，係佢，佢亂晒。嗰朝跳完海，淋完身，之後淋晒血，死咗兩次喇差唔多，你諗吓嗰啲血係糖漿嚟㗎嘛，有啲糖漿、海水，你會唔會想沖一沖涼先接多個通告，再十二個鐘啦係咪先？」

香香分享朋友「阿宜」在片場被罵的故事，過程中也不止一次說漏了嘴，其實「你朋友就是你」，阿宜即是香香。（IG@ ChillGOOD TV）

香香說「阿宜」就問助導可否回家洗澡，她說：「阿宜就話我好想沖一沖涼，血漿喺所有地方，我可唔可以好快沖個涼返嚟接廠？個PA話好呀，假設九點，九點返到嚟。嗰時阿宜好新，佢冇計九點係化妝時間定action時間，因為佢真係唔知，同埋你講到沖涼，都好明顯要九點沖晒所有嘢啦，跟住佢真係九點返到嚟廠，九點返到嚟廠第一場戲，係同一個好犀利嘅前輩，係好有資格鬧人嘅，但係又鬧得有道理。」她更模仿這位前輩說：「咁呀？唔拍喇今晚！」指即使「冧廠」都沒人會怪她，因為這位前輩確實德高望重，然而「阿宜」就因睇錯通告得罪了前輩，她以為九點化妝整頭，但原來是九點開廠，她再叉起腰扮該位前輩鬧人：「所以大前輩就『我哋等緊邊個呀？』」陳家樂立即制止她再扮下去，指她實在扮得太明顯，然後可愛的香香就嘗試用另一把聲講同一句對白，讓三位主持哭笑不得。

香香指當日拍完跳海戲又要拍撞車戲，問准PA可否洗完澡再拍下一場，但因為搞不清楚通告時間，以為九點是開始化妝，但原來九點是開廠，結果下場戲遲到，而這場戲卻是跟一位德高望重，很有資格鬧人的前輩做對手。（IG@ ChillGOOD TV）

她再叉起腰扮該位前輩鬧人：「所以大前輩就『我哋等緊邊個呀？』」陳家樂立即制止她再扮下去，指她實在扮得太明顯。（IG@ ChillGOOD TV）

香香又認錯：「阿宜係真係錯，阿宜冇check清楚通告，憑問人哋、聽人哋嘅指示就覺得OK，呢個真係新人嘅錯。（主持：咁點收科呢？）我好記得……（主持：唔係你好記得，係阿宜好記得！）我好記得阿宜同我講，佢好驚呀出晒汗，化妝師啱啱化佢個樣整佢個頭，平時女演員有一個鐘慢慢搞，阿宜就話『唔使靚呀！有就得㗎喇！撻啲粉落去啦！』15分鐘已經跑咗入個廠，好驚呀阿宜！」她說自己入廠後連忙道歉，至於前輩有何反應，香香就指自己忘記了。不過由於香香自爆這是第一套劇，所以很明顯便是《巴不得媽媽》，而這位前輩很可能是同劇的汪明荃或黃淑儀。

香香當時驚到不得了，嚇到出汗，叫化妝師妝都不用化太美，有就得，「阿宜就話『唔使靚呀！有就得㗎喇！撻啲粉落去啦！』15分鐘已經跑咗入個廠，好驚呀阿宜！」（IG@ ChillGOOD TV）

由於香香自爆這是第一套劇，所以很明顯便是《巴不得媽媽》，而這位前輩只能是同劇的汪明荃或黃淑儀。（VCG）

《巴不得媽媽》中，香香確實有跳海戲。（《巴不得媽媽》劇照）

《巴不得媽媽》中，香香確實有跳海戲。（《巴不得媽媽》劇照）

之後亦有撞車戲，渾身血漿。（《巴不得媽媽》劇照）

被問到初入行有沒有試過因為是新人和「小薯」就被欺負，香香認為片場中確實有些導演為了展示威嚴，要擺款「搵人嚟鬧」，自己都曾經被罵哭。陳家樂認為，香香有「選美冠軍」光環，待遇會比其他人好些少，香香也同意這個銜頭有幫助，但始終也不等於人人都識得自己，「你入到間公司，可能有啲人會話求其mark幾個靚靚哋嘅女仔去做妃嬪，被foul㗎啦，你收到通告真係唔知吖嘛，到古裝街又戴清裝，其實自己都唔知嗰個位置唔係幾好㗎，因為我係第一次著古裝，嘩，覺得好靚呀！被foul嘅妃嬪，冇掟企，都覺得OK啦，跟住又俾人鬧，『唔係企呢度，係企呢度！』就咁聽囉，點會知道係冇乜資格。」

陳家樂認為，香香有「選美冠軍」光環，待遇會比其他人好些少，香香也同意這個銜頭有幫助，但始終也不等於人人都識得自己。（VCG）

香香：「你入到間公司，可能有啲人會話求其mark幾個靚靚哋嘅女仔去做妃嬪，被foul㗎啦，你收到通告真係唔知吖嘛，到古裝街又戴清裝，其實自己都唔知嗰個位置唔係幾好㗎，因為我係第一次著古裝，嘩，覺得好靚呀！被foul嘅妃嬪，冇掟企，都覺得OK啦。」（IG@ ChillGOOD TV）

講到電視台的「鬧人文化」，香香透露自己都是聽了一句話而釋懷，「初初嚟到入呢行，我都唔知點解吓吓都要鬧，有一日我都諗點解成日都要鬧，有個人喺我隔籬，佢EQ好高呀！佢話『唔緊要啦，俾人鬧吓，等佢舒服吓啦。』突然間成個人『撻』（醒）咗，我其實唔使咁personal㗎可？有時人哋都要鬧吓，自己都預咗有呢個過程，真係會舒服啲喎。」她從此便想通了。