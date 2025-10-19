金式森林｜陳曉華對郭晉安萌生愛意　何依婷色誘羅子溢老公唔呷醋

由林志華監製，郭晉安、陳曉華、羅蘭、羅子溢、龔慈恩領銜主演的無綫劇集《金式森林》熱播中。今日（19/10）劇中演員齊出席宣傳活動，郭晉安和陳曉華更上演一場夢中的婚禮，在演員們的祝福下行婚禮，十分浪漫！



陳曉華直言「結婚」時有啲眼濕濕。（胡凱欣 攝）

陳曉華接受《香港01》訪問時，對於在《金式森林》擔任重要角色，她感到十分幸運：「最幸運嘅係，可以同安哥（郭晉安）、羅子溢、龔姐（龔慈恩）同埋羅蘭姐合作，我覺得一套劇有一個大前輩帶住自己真係有一種進步神速嘅感覺。」她坦言，自己能在壓力中成長。

劇中陳曉華與郭晉安飾演忘年戀情侶，她直言拍攝時已愛上了郭晉安。「一開始我好驚，話晒都係一個大前輩，我細細個係睇佢哋嘅劇大，仲要做情侶。我都會擔心自己做得唔好，係咪真係似情侶？後來發現其實唔使擔心咁多，因為忘年戀本來就唔係轟烈嗰種，反而係更加有靈魂嘅愛情。（鍾意咗佢？）一定要鍾意！哈哈哈，因為我自己冇諗過安哥係咁爸爸feel嘅人，所以呢套我哋經歷嘅，都係幸福滿滿嘅過程。呢套劇，林澄一定係超愛超愛方仰天。」

何依婷修身修得好快。（胡凱欣 攝）

《金式森林》演員們。（胡凱欣 攝）

何依婷色誘羅子溢。（《金式森林》截圖）

何依婷在《金式森林》飾演鄺善荃，早前播出的一集中更穿起喱士內衣色誘羅子溢，睇到觀眾熱血沸騰！何依婷：「佢（老公）有一齊睇，呢啲場口反而冇乜嘢。（有冇呷醋？）冇呀，佢比較睇得開同大方，佢好支持我。」

訪問中，她笑言自己懷孕時，老公「發福」了不少，兩人更相約等她「卸貨」後一齊減肥：「我最近瘦返好多，掀起個肚俾佢睇嘅時候，佢話：『你咁快嘅？我仲未開始減。』反而佢冇瘦到，愈嚟愈脹。」