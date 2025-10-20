時昌創辦人爆洗腦廣告內幕　成本極低僅用$300深圳購買鬼佬唐裝

一個成功的廣告，不一定要拍得好靚，但一定要夠入腦，讓觀眾成功記住該公司及產品。要數深入民心的廣告，可能是《宣傳易》系列黑旋風、愛膚堅、美源髮采、景鴻移民顧問、會計妹等等，而「時昌迷你倉」便是其中之一的洗腦廣告。

《宣傳易》產出過多個洗腦廣告，「時昌迷你倉」便是其中之一。（廣告截圖）

如果給你十秒，要你答出時昌迷你倉的電話號碼，相信不少人都答得出是幾多號（下文開估）。近日時昌創辦人時景恒見到一個KOL拍超市廣告，指他抄足「時昌」十幾年前的經典廣告，疑有骨表示：「首先有大企業對我哋啲中小企宣傳方式學習受寵若驚🙏🙏」

近日時昌創辦人時景恒見到一個KOL拍超市廣告，指他抄足「時昌」十幾年前的經典廣告，他有骨表示：「首先有大企業對我哋啲中小企宣傳方式學習受寵若驚🙏🙏」（IG圖片）

之後時景恒分享這個廣告的秘聞，他說是由著名導演Tim Poon跟自己構思出整條橋，並說：「因為我拍檔 Matthew Chun 識講中文，所以搵佢講廣東話先夠爆！ 既然係鬼佬講中文就不如去深圳華僑城買返套唐裝俾佢着（三舊水）」很多人都覺得這個廣告「騎呢」，他解釋是因為宣傳部資金有限，成本極低，並大爆：「鬼佬後邊啲夥計全部都係我啲員工裝修佬同埋朋友客串冇錢收，都係請你食叉雞飯算…」

時景恒分享這個廣告的秘聞，他與著名導演Tim Poon度橋，認為搵鬼佬拍檔講中文才夠爆，並說：「 既然係鬼佬講中文就不如去深圳華僑城買返套唐裝俾佢着（三舊水）」他又透露廣告成本極低，身後這班客串夥計全部冇糧出，只得叉雞飯做酬勞。（廣告截圖）

他直言廣告起初拍得不好，相信觀眾都見到老外Matthew臨尾很緊張焦急地喊出「8177-7778」電話號碼，時景恒就解釋：「宣傳易又講到明冇得加時，所以鬼佬最後好緊張大叫口號，咁樣反而深入民心…」網民得悉後都不禁留言，指這個電話號碼確實極度洗腦，接龍式留言時昌電話號碼，留言：「81777778 我老婆個電話都唔記得，但係記得時昌冧巴，真係笑X死人」、「個（嗰）陣成日工作到深夜，一聽到81777778就知又過左一日😁」、「你個電話我真係記足咁多年。」

對於「鬼佬」非常焦急讀出公司電話，時景恒爆：「宣傳易又講到明冇得加時，所以鬼佬最後好緊張大叫口號，咁樣反而深入民心…」（廣告截圖）

網民都認為「81777778」電話極度洗腦，留言：「81777778 我老婆個電話都唔記得，但係記得時昌冧巴。」（廣告截圖）

時景恒分享這個洗腦廣告背後的小故事，又認為近日的惠康新廣告「抄足」時昌十幾年前的廣告，一樣是「鬼佬」著黃色唐裝。（Threads@kevinshee）

此外，時景恒曾接受《01娛樂》訪問，指Matthew因為中文不好，但得知若拍攝OT要加錢，所以非常緊張。問到為何不親自上陣而要找Matthew做主角，他表示：「鬼佬講中文易記啲。」時景恒續說：「因為嗰時宣傳易係最平，5，6萬可以攤分咁多間，同埋宣傳易唔係睇，係聽，好多人聽景鴻移民就知深宵劇會抽播，所以就要搵個Memory Hook。鬼佬講英文係唔正，我哋傾偈時覺得好正。佢阿爸係中山人，所以咪搵佢。導演就話不如放大個Memory Hook，就搵咗套唐裝畀佢。嗰時又買到飛線電話，最後就三合一，易記！」