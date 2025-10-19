關淑怡愉景灣海灘墮海真相曝光？　網民發文平反：並非為情所困

59歲的關淑怡早前被爆留醫深切治療部（ICU），有指是因為心臟出現問題，需要入院搶救。而身在美國的兒子關浚賢亦馬上趕回香港與關淑怡爸爸在醫院守候，關浚賢更被拍到神情哀傷，在病房門外的長凳抱膝痛哭。關淑怡入院至今的病情和康復進度相當保密，至今仍未有消息傳出，只是知道她已經完成大手術後但仍未恢復意識，需繼續留醫ICU。

關淑怡近年常因工作而情緒不穩。（Instagram@shirleyzukie）

關淑怡近年屢傳行為怪異，2016年時更在愉景灣海灘墮海，之後被送院治理未有生命危險，當時有指她在沙灘上散步時不小心墮海。亦有傳她與外籍男友情變而借酒澆愁跳海尋死，但她矢口否認，並強調沒有情緒問題。

關淑怡近年常因工作而情緒不穩。（Instagram@shirleyzukie）

今日（19日）有網民在社交平台發文稱要幫關淑怡平反：「愉景灣墮海事件並非報道所指為情所困；而是 Shirley太掛念過世的母親以（而）做出這行為。 Shirley母親在2015年9月百年歸老，因她母親是Shirley精神支柱，每逢Shirley開個人演唱會，她母親是其中一位座上客，給于（予）支持。但2016年Shirley 開個人演唱會時，倍感失落，失了精神支柱。Shirley是一個重親情的人，性格雖有些反叛但善良，不會壞到去邊 ! 大家有目共賭，而家Shirley兒子浚賢又聰明、又聽話、又正直，遺傳了Shirley優良傳統，希望大家為Shirley集集氣，等Shirley捱過這一關，早日脱離危險，能相信有奇蹟出現，Shirley加油。」不少網民留言為關淑怡打氣：「她絕對是一位有原則有良心的藝人，不會為了賺錢出賣靈魂」、「Shirley是不喜歡解釋，在娛樂圈較為輸蝕」、「希望佢能早日康復❤️，為生命帶來希望。」