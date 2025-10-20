金式森林｜羅子溢分享「愛情保鮮劑」　每日同太太楊茜堯視像通話

由林志華監製，郭晉安、陳曉華、羅蘭、羅子溢、龔慈恩領銜主演的無綫劇集《金式森林》熱播中。昨日（19/10）劇中演員齊出席宣傳活動。



羅子溢分享「愛情保鮮劑」。

《金式森林》首周播出收視成績十分好，羅子溢接受《香港01》訪問時說：「劇情會越嚟越緊湊，我都希望收視會越嚟越好。我見坊間嘅討論都係講方家嘅新抱。（好似有第二輯？）第二輯隨時都有，可能同一班，個名都可能唔同。」

羅子溢表示，就算同太太楊茜堯分隔兩日，都會keep住每日打20分鐘視像通話。（IG圖片）

近年羅子溢和楊茜堯兩老婆密密接Job，他在訪問中也提到，太太現時在外地拍劇。問到維持夫妻感情的關鍵，他透露每天食飯時都會和太太開視像聊天：「20分鐘左右，睇吓啲小朋友。因為佢好忙，所以時間就係放飯嘅時候，或者收工一陣間。」

通常會有什麼話題？他坦言話題多數圍繞小朋友的生活。「都係小朋友嘅返學，聽日要做啲乜嘢，小朋友曳，點解曳。都係好平常嘅談話。（會唔會鬧交？）鬧交就唔會，佢會話：『你呀，跟好啲啦。點可以畀個仔玩到咁癲。』因為屋企好多閉路電視，我嘅話就係打打鬧鬧，媽媽就會驚佢扭親。」小朋友鍾意爸爸定媽媽多些？他回答：「鍾意媽媽多啲，不過爸爸有利益，因為爸爸疏爽啲。」他笑言，因為他會忍不住買玩具給小朋友。

