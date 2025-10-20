專訪｜范麒智手汗太多握手變洗手　讚王智騫：佢最大優點係對奶

王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）近年人氣高企，兩人由綜藝節目《甜酸苦辣鮮》結緣成為好友，意外引爆「粉紅泡泡」，繼而一同到台灣同居生活兼拍BL劇《靈魂約定》。今次《01娛樂》訪問決定叫他們玩「快問快答」，互爆同居秘聞及拍攝尷尬趣事，盡顯默契及深厚感情！

《01娛樂》邀請王智騫與范麒智玩「快問快答」，互爆同居秘聞及拍攝尷尬趣事，盡顯默契及深厚感情！（葉志明攝）

Kenji黕和Martin對彼此生活習慣瞭如指掌，想不到就連底褲都同色同款同尺碼！（葉志明攝）

同居心動時刻 Kenji秒答：佢舉手話洗碗掉垃圾

兩人相識3、4年，又有同居經驗，對彼此生活習慣瞭如指掌，想不到就連底褲都同色同款同尺碼！被問到「認識以來最令你心動的時刻」，Kenji二話不說回答：「就係當我哋一齊住，佢舉手話我洗碗掉垃圾嗰時！」雖然洗碗多數由Kenji負責，但他就解釋：「有時我攰，你會話『等我嚟啦』，又會煮嘢畀我食嘅。」足見兩人同居時的絕佳默契，打破「相見好，同住難」定律，更表示希望有機會可以一齊再去多幾次旅行。

被問到「認識以來最令你心動的時刻」，Kenji二話不說回答：「就係當我哋一齊住，佢舉手話我洗碗掉垃圾嗰時！」（葉志明攝）

如果可以再拍BL劇的話，王智騫直言對手除了Kenji別無他選，更用國語講土味情話「撩」Kenji，記得睇片！（葉志明攝）

Kenji大讚Martin最大優點：對奶

談及對方最大的優點，Kenji抵死大讚：「『對奶』囉！，身材好都係優點，最大嘅賣點，最大嘅睇頭。」不過他續說身材真正優點其實是背後的自律：「佢係一個好自律嘅人，成日自己去做Gym，有時就算好大雨都會去做Gym跑步，佢有呢個心態，所以最大優點係自律。」

Kenji被爆原來鍾意玩腳趾，自拍時更會用腳趾畀心。（葉志明攝）

Kenji雖然話Martin（右二）最大賣點和睇頭是「對奶」，但其實更值得稱讚的，是其自律。（IG@martin.wong）

Kenji被爆手汗太多 一摸觸以抹走Martin妝容

兩人亦互爆秘密，Martin直言Kenji手汗超多！Kenji尷尬謂：「前一排我哋喺台灣拍綜藝做宣傳，我好習慣性，好鍾意擺隻手喺佢條……（條褲度！）因為我係一個比較手汗多嘅人，拍拍下佢突然話『喂，等等先，你可唔可以攞開隻手？』我問做咩，佢話『你整濕咗我條褲呀！』」Martin更慘情表示：「成條褲濕咗一撻！」Kenji笑言牛仔褲上有手掌印，連主持都嚇親，之後要求與Kenji握手，殊不知握完後即驚訝表示：「嘩！洗手呀？」而Martin更大呻，有時若有撫摸臉頰的鏡頭，Kenji的手汗多到可以一下子將他的妝抹走！

Kenji手汗超級多，除了多到印了個掌印在Martin褲子上，更可一下子將Martin的妝抹走！（葉志明攝）

Martin自爆小秘密，原來他一開工就可以不用去廁所，由一從家門出發起，可以等到十幾小時候放工才去，他叮囑大家切勿模仿：「懷疑會腎結石。」（葉志明攝）

激咀戲零浪漫 Martin投訴：佢個嘴乾到似磨砂！

提到在《靈魂約定》中的BL戲份，兩人有激烈的床上嘴戲，當講到首次接吻的感受，Martin叫大家千萬別以為會很浪漫，他大爆：「但係第一場，因為佢有陣時，可能天氣問題…佢嘴唇比較乾，第一場錫落去係好乾！磨砂咁！係直情導演都話『CUT』，我哋以為咩事，『好乾呀！搽潤唇膏！』」Kenji委屈表示因為當時是台北最凍一日，自己嘴唇凍到發紫，吸收經驗後，Martin說之後每次拍咀戲都會厚敷潤唇膏，再用嘴印到Kenji的唇上。

《靈魂約定》中不乏激烈床戲和咀戲，原本以為好浪漫，但真相竟是Kenji嘴唇乾到導演要「Cut」！（劇照）

情緒激動戲 Kenji滴鼻涕驚變「尹天仇」

而全劇最難演的一場戲，莫過於一場爆喊戲，Kenji分享當時情緒太激動，導致鼻涕不慎流出，整個情境猶如《喜劇之王》中「尹天仇」周星馳與「杜娟兒」莫文蔚的名場面，Martin在旁立即「投訴」：「周星馳都冇滴落張栢芝（編按：應為莫文蔚）度，但佢滴咗落王智騫度！我個心係咁喺度諗，導演你幾時肯CUT機？我想抹一抹！」Kenji尷尬表示很不好意思，但基於「導演一日未嗌Cut， 一日都要演落去！」所以只好頂硬上。只看文字訪問相信很難想像這個畫面，Kenji與Martin特地再親身重演一次，想睇這一幕以及更多二人「相愛相殺」般的爆笑互動，請立即睇片！

全劇最難演的一場戲，莫過於一場爆喊戲，Kenji分享當時情緒太激動，導致鼻涕不慎流出，整個情境猶如《喜劇之王》中「尹天仇」周星馳與「杜娟兒」莫文蔚的名場面。（葉志明攝）

險被鼻涕滴到的Martin，曾試圖推開Kenji。（葉志明攝）

如果想睇更多二人「相愛相殺」般的爆笑互動，請立即睇片！（葉志明攝）

