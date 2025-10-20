最美影后拍綜藝帶隊遊香港　怕粉絲呆等冷親贈外套獲讚人美心善

現年45歲的影后張栢芝於2023年8月突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月復工，人氣不減工作接個不停。近日栢芝忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》，與多位內地女星劉曉慶、寧靜等現身香港拍攝，同行還有影后劉嘉玲、小鮮肉男星柯淳及邵子恆。栢芝現身中環、山頂、尖沙咀星光大道等地拍攝，吸引途人追拍。

張栢芝現身香港拍攝《一路繁花2》。（小紅書）

吸引途人圍觀。（小紅書）

同行還有劉曉慶、寧靜、有影后劉嘉玲等。（小紅書）

有粉絲專程在商場等待張栢芝，見粉絲等候多時，栢芝即問對方可有吃東西，見粉絲冷更將外套送給粉絲保暖。網民事後在小紅書分享片段，並留言寫道：「張栢芝｜看到你冷給你送衣服的偶像有幾個 救命，說沒吃東西，會說趕緊去吃不然就打你。看到我蜷縮著冷，會讓工作人員把衣服拿給我 真的，我不可自拔了」，隨即引起網民熱議。

見粉絲專程在商場等待，張栢芝問粉絲冷不冷。（小紅書）

張栢芝跟粉絲揮手。（小紅書）

張栢芝之後脫下外套，並叫工作人員送給粉絲保暖。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都忍不住表示驚訝，更大讚栢芝愛錫粉絲：「感覺她對粉絲特別特別好」、「對粉絲好，說明她人品好，隨和沒架子」、「人品是絕對好的 起碼一定很善良」、「我朋友好多年前有次在香港等她拍戲收工，給她罵了一頓（是緊張fans那種罵），說等那麽晚回去不安全什麽什麽的」、「啊？衣服要還嗎？這姐咋這麽寵粉啊，一點看不出」、「人美就是心善」、「我的天，大明星把自己的衣服送粉絲了，她真的值得一切美好」、「哪有大明星會這樣做？」。