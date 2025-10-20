港姐季軍點名感激Bob「包含」　林盛斌怕激嬲老婆：水洗都唔清

現年46歲的林盛斌（Bob）除了是圈中的金牌媒人，更加是金牌司儀樂於提攜後輩。最近阿Bob與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜在社交平台留言感謝阿Bob，但因一句留言，險釀阿Bob引爆婚姻危機！

林盛斌轉數快係出名嘅金牌司儀。（ig@bob_lamshingbun）

Bob亦係娛圈多仔公，同老婆生咗4個小朋友。（ig@bob_lamshingbun）

三女一子。（ig@bob_lamshingbun）

袁文靜留言：「謝謝Professor Bob的包含，我們會繼續努力！」她將「包涵」手誤寫錯做「包含」，只差一字卻令人有無限想像空間。為免引起誤會，阿Bob即留言：「包含...講真，我真係冇做呢樣嘢嘅！」笑到網民肚攣。

之後阿Bob再發文袋錢落袁文靜袋，寫道：「袁文靜，應該係過去呢幾年，最可愛嘅香港小姐之一。話說我今朝出咗個post，隔咗冇耐就見到呢個留言。其實我知道你啲廣東話講得唔係太好，只係冇諗過，你寫出嚟都會係咁。我諗以後你打字都係手寫或者用返拼音，唔好再用語音啦，如果唔係好易賴嘢。呢鑊真係水洗都唔清，點同老婆解釋好呢……..」

Bob最近同應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》。（ig@bob_lamshingbun）

袁文靜寫錯「句含」引起好多想像空間。（ig@bob_lamshingbun）

袁文靜亦有好好學習廣東話。（ig@wenjing_yuan98）

現年27歲的袁文靜身高174cm，擁有Model級身形。在上海長大的袁文靜，曾表示自己與英國威廉王子讀同一間大學，從14歲開始學經濟直到碩士畢業，並曾於兩年前兼職教經濟。因來港不足半年，袁文靜的廣東話只屬「有限公司」，自爆其中一個學廣東話途徑是追看《愛‧回家之開心速遞》。

港姐決賽當晚的才藝表演環節，袁文靜以半鹹淡廣東話的Rap，令現場觀眾捧腹大笑，司儀錢嘉樂笑指勇氣可嘉：「唔明佢廣東話講乜。」在泳裝問答環節，她大方將一粒墨貼在自己臉上，展現零包袱的自信，予人感覺好親切，最終成功獲得季軍殊榮。

袁文靜好真性情，得知攞獎即O嘴。（電視截圖）

奪季軍感意外。（電視截圖）

袁文靜身高174cm，有模特兒身形。（ig@wenjing_yuan98）

應屆三甲。（ig@wenjing_yuan98）

袁文靜表演Rap，半鹹淡廣東話令現場觀眾捧腹大笑。（電視截圖）

