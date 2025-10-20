關禮傑加國賀母親89歲生日母子凍齡基因強勁　關楓馨親回缺席原因

現年63歲、愈老愈有型的關禮傑，效力TVB期間曾拍攝多套膾炙人口的影視作品，尤其在劇集《叛徒》中示範「世界級跳樓」一幕，至今仍令網民印象深刻。近年關禮傑主力在內地發展，亦經常跟隨香港明星足球隊四出友賽，除了外貌經常被讚「凍齡」外，關禮傑更是圈中公認的「三好男人」——好老公、好爸爸和好兒子。近日，關母迎來89歲生日，出名孝順的關禮傑與太太梁安娜（Anna）特意飛回加拿大，與親友們一起為老人家賀壽。

關禮傑太太梁安娜近日更新社交社交平台，並以寫下「奶奶生日快樂」：「（Happy birthday to my Mother-In-Law, 祝身體健康，長命百歲，我哋每年都會來加拿大跟你慶祝生日」。梁安娜上載多張開心慶生相，從照片可見，關母架上紅色框眼鏡，穿上有花花圖案的黑色背心，配襯黑色褲和金色平底鞋，打扮高貴優雅，且全程露出慈祥的滿面笑容，精神極佳。而關禮傑和媽媽簡直是「餅印」一樣，尤其笑容最為神似。

至於最令網民震驚的是，沒想到母子除了樣子有得凍齡外，連凍齡都有得遺傳，關母的外貌和狀態完全不似即將「登九」（90歲），保養功力強勁，紛紛留言驚嘆：「這奶奶好年輕」、「我也是覺得89歲這個狀態真的是年輕，像70左右」、「看到最後一張89，破防了，養生真好」。

相中所見，一家人樂也融融，關禮傑細心為媽媽點上生日蠟燭，而新抱梁安娜亦不時「黐實」奶奶，並親密地搭着對方膊頭，可見婆媳關係非常和睦。不過，有眼利網民卻發現，同場只見關禮傑的細女關楓盈（Francy），卻不見早前選港姐入行的大家姐關楓馨（Fabienne）。關楓馨今日（20日）回覆《香港01》訪問時，就解釋缺席原因：「因為要做嘢所以去唔到，但我哋已經FaceTime咗㗎啦！（嫲嫲有沒有說恨飲孫女婿茶？）冇㗎，我哋屋企不嬲都好free。」可見一家人關係親密。

