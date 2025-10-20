陳鴻烈76歲前妻潘迎紫逆齡生長　自爆健身室被猛男搭訕：看著我笑

已故TVB「金牌綠葉」陳鴻烈的前妻、前邵氏女星潘迎紫，近年已半退休鮮有露面。日前潘迎紫現身台灣金鐘獎頒獎典禮，行紅地毯時穿上一襲白色低胸透視晚裝，年屆76歲的她凍齡狀態驚人，即引起網民熱議，普遍認為她至少比實際年齡年輕廿年，不過就被身上一位置出賣年齡秘密。

2009年，陳鴻烈在拍攝處境劇《畢打自己人》期間，因心絞痛突發離世，享年66歲。（網上圖片）

陳鴻烈年輕樣子。（電視截圖）

陳鴻烈在《珠光寶氣》飾演富豪宋世萬。（電視截圖）

潘迎紫以頒獎嘉賓身份出席金鐘獎，盛裝現身紅地毯，穿上一襲白色低胸透視晚裝，身材保養極佳，谷胸上陣表現得極具自信，網民讚嘆：「肌肉全都掛得住！」，唯身上一位置出賣年齡秘密：「最後一張圖能看到手掌能暴露年紀，但除了這個，其他簡直完美了，手部的衰老是真的抵檔不了」。

潘迎紫係陳鴻烈前妻。（小紅書圖片）

潘迎紫現身台灣金鐘獎。（小紅書圖片）

另外，潘迎紫接受台灣節目《完全娛樂》訪問時，已預告會露「脖子」，並與在場記者談笑風生。當日她戴著白色畫家帽配上白衫白裙，低胸裝還特意玩左邊跌膊。雖然已屆76歲，但潘迎紫的皮膚狀態極佳，肌膚依然勝雪白滑，面部皮膚光滑，除了法令紋較深外，幾乎沒有魚尾紋或明顯皺紋。她透露自己的養生心得，還會去做健身，大騷手臂的，舉啞鈴、機器、重訓，「我有很大的二頭肌、三頭肌」健身房都是一些大隻佬，曾被人搭訕「有呀，但我都木口木面，木頭一樣，面無表情，好像沒聽懂一樣，因為我在美國的時候，我覺得應該friendly，跟大家友善一點，結果我有一天發覺一個男生，特別買了新衣服，然後在我後面看著我微微地笑，然後鼓起他的肌肉....事情大了，還是不能夠太friendly」。

潘迎紫爆喺健身有大隻男搭訕。（小紅書截圖）

鍾意露膊。（小紅書截圖）

好大隻！（小紅書截圖）

潘迎紫於60年代出道，是邵氏女星之一，曾於劇集《神鵰俠侶》中飾演小龍女；79年跟夏雨拍TVB劇集《名劍風流》；而到19年拍完內地劇集《驪歌行》後就半退休，鮮有於公眾場合出現。潘迎紫與陳鴻烈拍拖七年後，於1971年舉行豪華婚禮。據指，當年潘迎紫的婚紗鑲有數十顆珍珠，價值高達5000港元，在當時可買半層樓。然而，這段婚姻僅維持九年。潘迎紫曾透露，兩人最終於1980年離婚，是因男方有第三者介入，導致陳鴻烈形象一度插水。不過，事隔多年後，陳鴻烈曾否認婚內出軌，稱自己僅在婚前及婚後曾與其他女性拍拖。2009年，陳鴻烈在拍攝處境劇《畢打自己人》期間，因心絞痛突發離世，享年66歲。

潘迎紫係60年代邵氏影星。（網上圖片）

潘迎紫素有「娃娃」稱號，一直被視為凍齡女神。她曾於2007年分享凍齡秘訣，透露自己至少從70年代開始就每周做三次運動，並勤食蔬果。她曾說：「要漂亮，就是要保持開朗，生活要健康；不要每天晚上夜夜笙歌，也不要通宵打麻將」，其驚人毅力是維持青春的關鍵。

潘迎紫當年憑《神鵰俠侶》、《一代女皇》在台灣走紅。（微博）

潘迎紫因童顏樣貌讓人猜不透年齡，而被稱為「娃娃」。（微博）