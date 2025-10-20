金式森林｜性感擔當陳星妤再曬噴血身材　歷年拍劇綜藝必有驚喜

由林志華監製、曾勵珍擔任總監製，郭晉安、陳曉華、羅蘭、羅子溢、龔慈恩、何廣沛、陳浚霆、羅天宇、郭柏姸、何依婷、陳星妤、莊子璇等人主演的無綫（TVB）劇集《金式森林》於上星期10月13日播出，播出一星期5集後觀眾迴響相當好。承接上星期收視好氣勢，第6集進入高潮位，劇情講到郭晉安和陳曉華忘年戀遭家人反對，更驚動到羅蘭飾演的方陸超群出面反對婚事。



陳星妤再曬噴血身材。（《金式森林》截圖）

當中，就出現了「富二代」陳浚霆（飾方學勤），和陳星妤（飾譚嘉欣）在豪華遊艇上，一邊曬太陽一邊討論怎樣阻止關於郭晉安（飾方仰天）和陳曉華（飾林澄）結婚的一幕。劇中，穿着噴血泳衣的陳星妤，身材曲線和一雙修長美腿份外矚目。其實在《金式森林》中，陳星妤也曾有不少性感場面，例如早前也曾在遊艇上與陳浚霆曬太陽談心，也曾穿上性感內衣色誘，可謂是每次出場都有驚喜，劇中的「性感擔當」。

（《金式森林》截圖）

陳星妤再曬噴血身材。（《金式森林》截圖）

陳星妤再曬噴血身材。（《金式森林》截圖）

嘩！（《金式森林》截圖）

嘩！（《金式森林》截圖）

陳星妤為2021年的落選港姐，不足兩年已火速上位主演《一舞傾城》，之後亦陸續參演幾套劇集。在綜藝節目《吃貨橫掃曼谷》中亦連同高海寧（高Ling）和彭慧中（Phoebe）齊齊「騷quali」，以三點式上陣，一時嬉水一時出浴，討論度絕不比同行兩位「女神」低。

陳星妤成《金式森林》性感擔當。（劇照）

呢幕不得了。（《金式森林》劇照）

呢幕不得了。（《金式森林》劇照）

早兩年《吃貨橫掃曼谷》入面陳星妤已經好搏。（截圖）

早兩年《吃貨橫掃曼谷》入面陳星妤已經好搏。（截圖）

出道前的陳星妤為一名旅遊KOL。（IG圖片）

陳星妤在《一舞傾城》的表現也十分突出。（IG圖片）

陳星妤都係仙氣代表之一。（陳順禎攝/資料圖片）

陳星妤長裙古惑設計非常養眼。（IG@yvette.cc）

陳星妤。（葉志明攝）

講到最索，可能好多人都會投陳星妤一票。（IG@yvette.cc）

陳星妤參加2021年香港小姐入行。（資料圖片）

陳星妤呢個「我的嬌妻」樣好正。（官方提供圖片）