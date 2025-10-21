74歲「肥貓」鄭則仕驚傳「死訊」多年 激罕三字親回應：我還在！
現年74歲的鄭則仕（Kent哥）拍過多部膾炙人口的影視作品，包括《跛豪》、《何必有我？》、《肥貓正傳》系列、《造王者》，其中「肥貓」更成了Kent哥經典角色。可是近來網絡上頻頻傳出Kent哥死訊，Kent哥今拍片以三字激罕回應。
Kent哥日前於抖音上載一段與王晶女兒王海榛合拍的片段，片段中他扮肥貓的神態動作，多年過去演技依然爐火純青。雖然Kent哥瘦了不少，但狀態看來不錯。Kent哥在片段下發文：「我不是肥貓...我是鄭則仕 我還在！」以澄清自己還在。
可是評論區卻一片驚訝之聲，有網民留言指以為Kent哥在4年前已過世，疑似出現「曼德拉效應」：「我現在的記憶真的出現了差錯了嗎？我記得肥貓不是在2021年去世了嗎？」又有人指：「我記得演肥貓的那個鄭則仕去世了，當年新聞還報道過呀」、「是不是我的記憶被大神篡改過，我記得好幾年前有新聞 報道說香港著名演員肥貓鄭則仕離開了我們」。
另有肥貓粉絲一頭霧水表示：「不對啊，我記得之前，都上熱搜過的啊，比達叔還早的啊，因為糖（尿）病，我記得很清楚啊，不是說鄭則仕先生已經離世啊，當時我還震驚很久啊，從小就看肥貓尋親記。很愛肥貓」，Kent哥再度回覆澄清：「哈哈 放心 我還在」。