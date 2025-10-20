家燕媽媽親回「千古難題」　網民：如果係印度人應該油定點多粒癦

入行數十載以來，家燕媽媽（薛家燕）（Captain Nancy）一直憑其出色演技，親民貼地的性格，帶給觀眾和粉絲不少歡樂。家燕媽媽形象鮮明又充滿慈愛，特別是額頭的癦更是標誌性象徵。去年，有網民表示，發現她額頭的「寶癦」疑似隨歲月走位，她又自嘲原來是生了毛，更言「寶癦」可變成寶石，十分玩得！

Captain Nancy

薛家燕曾出演《食神》。（截圖）

近日，有「脆友」在threads上開post討論，問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」帖文隨即引起網民熱烈討論，有人直言：「點紅粒癦好睇啲！」，也有人指，應跟隨印度人傳統另外點上「吉祥痣」，又有人指家燕媽媽的「寶癦」已經足夠吉祥。最搞笑的是，有網民更將有關位置畫成九宮格，玩過三關。有關帖文在一日內竟有11萬次瀏覽！

年輕時薛家燕。（截圖）

呢位Ching半夜三點諗起家燕媽媽粒癦。（截圖@hughmukmukxd）

家燕媽媽和大女

雖說帖文討論內容帶些「無厘頭」，但又十足有趣。故此，就有關帖文內容向家燕媽媽本人查詢。家燕媽媽回覆《香港01》時，透過經理人回答：「兩眉之間點紅了，是有意思的！是帶來吉祥！好運的意思。但係我的痣就比較高些，自細媽媽已經請教高人，這粒墨是一盞明燈，照着我行有意義的路！並且會帶來好運。竟然是這樣，我就把我本人的痣加紅了便是了。不用在兩眉之間再加紅點。」相信也可解答網民們的困惑！