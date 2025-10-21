《金式森林》竟是潛力劇集？　TVB未來十年重點資源可能喺晒呢度

無綫（TVB） 2025年的台慶劇《金式森林》集結了視帝級人馬與新生代花旦的重頭劇，劇集回歸TVB最擅長的豪門恩怨與家族爭產題材，上演一場圍繞百億珠寶王國繼承權的激烈鬥爭。故事由三屆視帝郭晉安飾演的「珠寶大王」方仰天展開，他坐擁數百億資產，卻在經歷一場嚴重車禍後性情大變。他毅然迎娶比自己年輕27歲的林澄（陳曉華 飾），更投下震撼彈——宣布成立家族信託基金，將所有資產交由這位新婚嫩妻，以及與家族積怨甚深的外人高深（羅子溢 飾）共同管理。

作為台慶劇，《金式森林》演員陣容好有誠意。（陳順禎攝）

《金式森林》劇情是爭產，相信是TVB觀眾想要的東西，但其中劇中的演員也是安排得誠意十足，除了視帝郭晉安和實力派羅子溢，何依婷、陳星妤、郭柏妍、莊子璇與陳曉華五位新生代女神齊集，再加上何廣沛與羅天宇這兩位未來的潛在視帝，《金式森林》絕對落重本！

何依婷今次在劇中有性感上陣。（官方提供圖片）

何依婷是2017年香港小姐亞軍。她憑藉甜美外貌和親和力備受關注，初期在《機場特警》等劇集中嶄露頭角。其後在《十月初五的月光》挑戰經典角色「祝君好」，展現不同面貌。然而，真正讓她名氣大增的是2023年的台慶劇《新聞女王》，她飾演的「Cathy」徐曉薇，角色層次豐富，從熱血新人到後期亦正亦邪的轉變，演技備受肯定，成為她最廣為人知的代表作。在2025年的台慶劇《金式森林》中，她飾演心機深沉的長媳鄺善荃，亦是劇中主要反派之一。

陳星妤成功憑美貌及Fit爆身材，成為上位小花之一。（IG圖片）

陳星妤是2021年香港小姐八強，憑藉出眾的外貌和身材，成為近年TVB上位速度最快的新晉花旦之一。她最矚目的代表作是2023年的《一舞傾城》，劇中飾演「KK」一角，其性感造型和複雜的角色背景引起了廣泛熱議，成功「出圈」。之後她亦參演《新聞女王》及《逆天奇案2》等劇集。在2025年的台慶劇《金式森林》中，她飾演二嫂譚嘉欣，角色亦相當搶眼，是備受公司力捧的新生代演員。

何廣沛是TVB近年備受重用的當家小生。（資料圖片）

何廣沛是TVB近年備受重用的當家小生。他早期在《女人俱樂部》飾演青年版吳啟華而為人認識。其後在《超時空男臣》中飾演的「小冬」李進忠一角大受歡迎，人氣急升。他的代表作還包括《踩過界》（盲俠大律師），飾演的「Gogo」一角讓他獲得「飛躍進步男藝員」獎。在《那些我愛過的人》和《食腦喪B》中均擔任男主角。近期在台慶劇《金式森林》中飾演衝動火爆的方家長子方學禮，戲份極重，展現了其成熟的演技。

講起羅天宇，你諗起咩？（資料圖片）

羅天宇於2008年參選香港先生奪冠入行。他在TVB經歷了較長的磨練期，演藝生涯的轉捩點是處境劇《愛·回家之開心速遞》，他飾演的「馬子仁」一角深入民心。憑藉積累的人氣，他逐漸獲得重用，在《香港愛情故事》、《十月初五的月光》及《妳不是她》中擔任男主角，演出備受關注。在《金式森林》中，他飾演方家三子方學賢，角色斯文，是家族中相對正直的成員，亦是其重要的演出之一。

郭柏妍好得意。(胡凱欣 攝)

郭柏妍是2020年香港小姐季軍。她憑藉清純甜美的學霸形象火速上位，是目前TVB最受力捧的新生代花旦之一。她的代表作是2022年的話題劇《下流上車族》，飾演「車芊芊」一角，自然不造作的演出讓她廣受好評，並奪得「飛躍進步女藝員」獎。之後她在《破毒強人》中挑戰飾演啞女，展現演技。在台慶劇《新聞女王》中飾演的「Cherry」亦令人印象深刻，星途備受看好。

早前郭晉安與莊子璇傳出緋聞。（胡凱欣 攝）

莊子璇是2023年香港小姐冠軍及「最上鏡小姐」得主。作為TVB最新一代的港姐冠軍，她仍處於演藝生涯的起步階段。甫一卸任，她便獲得公司給予的重要機會，參演2025年的台慶劇《金式森林》，這是她的首部電視劇作品。她在劇中飾演郭晉安的女兒、方家幼女方芷茵，雖然是首次拍劇，但其表現已備受關注，被視為極具潛力的新人。

陳曉華演技、外表並重。（IG@herachann）

陳曉華是2018年香港小姐冠軍。她憑藉高䠷的外形和氣質，卸任後迅速獲得力捧，短時間內便擔任女主角。她的代表作包括《迷網》、《異搜店》以及《食腦喪B》。她在《七公主》和《美麗戰場》中的演出亦逐步積累了觀眾緣。2025年，她迎來了演藝生涯的重大突破，在台慶劇《金式森林》中擔綱第一女主角，飾演年輕且背景複雜的林澄，與視帝郭晉安上演充滿張力的對手戲。這個角色是她入行以來最重要、最具挑戰性的角色。