73歲警探影帝被捕獲曝光真實近況　一舉動型到裂曾與周星馳鬧不和

73歲有影壇「御用警探」稱號的的李修賢，縱橫影圈多年，曾拍過及出品了不少膾炙人口的電影，更憑電影《公僕》 中「阿B」一角，先後在台灣金馬獎及香港電影金像獎中榮獲「影帝殊榮」。李修賢不但演警察入型入格，更獨具慧眼，一手捧紅了黃秋生、張家輝、周星馳及成奎安等人。近年李修賢淡出影圈，轉戰內地拍攝視頻，大爆演藝界秘聞，深受網民歡迎。近日，李修賢真實狀況曝光，滿頭白髮的他，在街上被網民野生捕獲，並揭開其私下人品。

李修賢當年憑電影《公僕》，一年內連奪金馬及金像獎，是首位成為雙料影帝的香港演員。(劇照)

近年李修賢淡出影圈，轉戰內地拍攝視頻，大爆演藝界秘聞。（影片截圖）

近日，有網民在社交平台分享在惠州街頭和商場野生捕獲李修賢，並以「居然在港惠偶遇香港明星！ ！ ！ ！ ！」為題，寫道：「今天尊嘟太幸運啦！ ！ ！偶遇香港影帝李修賢！ ！一眼認出還是汕頭人！ ！人很親切！ ！ ！小時候好愛看他出演的港劇和電影！ ！ ！ ！沒想到在惠州見到真人了！ ！太開心了！ ！ ！」字裏行間難掩激動之情。

李修賢近日在惠州被野生捕獲。（小紅書）

李修賢身型狀態極佳。（小紅書）

似與工作人員在拍片。（小紅書）

相中所見，李修賢似與工作人員在拍片，滿頭白髮的他，頭戴Cap帽，身穿淺黃色襯衫，配搭白色短褲和帆船鞋，雙手插袋地行著，悠閒得來不失型格。雖然年屆73歲，但李修賢腰骨依然筆直，身型結實，狀態極佳。面對沿途不少市民圍觀和拍片影相，李修賢保持友善，除了行路自帶霸氣外，他上車離開時，手裡還拿著一根煙，悠然自得地向大家揮手道別，這個舉動可謂型到裂。

走路自帶霸氣。（小紅書）

依然咁有型。（小紅書）

李修賢上車離開時，手裡拿著一根煙，悠然自得地向大家揮手道別，這個舉動可謂型到裂。（小紅書）

李修賢昔日一手捧紅了黃秋生、張家輝、周星馳及成奎安等人，但他與周星馳拍到第二部戲時，已鬧不和。李修賢於1986年成立「萬能影業」，首部作品《霹靂先鋒》已打響名堂，更為周星馳贏得金馬男配角。不過二人在合作第二部電影《風雨同路》已經未能同路，不時出現分歧。

周星馳憑《霹靂先鋒》奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。（《霹靂先鋒》劇照）

李修賢和周星馳合作到第二部戲，關係已決裂。（《霹靂先鋒》劇照）

李修賢曾在訪問中表明，跟周星馳合作第二次時，已經不想再合作。「佢係第一個簽咗約，拍第二部戲我已經唔想拍呢個人。我覺得係佢個人交朋接友個風度（問題），佢可能有種心態，人哋會搵佢笨，佢去閂埋道門，一邊同你講嘢，其實個腦諗緊第二樣嘢，佢諗緊第二步點樣做，做人冇必要吖？佢算得太……（厲害）」

李修賢曾在訪問中，指周星馳在交朋友接友上出現問題。（影片截圖）

當記者問到當時周星馳可有致電他，他直言冇！「佢都唔識我。」記者對該答案感到愕然並反問︰「你幫咗佢咁多都唔識你？」李修賢一臉苦笑回應︰「佢點會識我，我幾多號電話你問佢記唔記得？我冇改到。做人忠厚啲，錢唔係萬能，朋友最緊要。」至於李修賢當時如何形容二人關係？「我一早話佢唔係我仇人，亦都唔係朋友，大家只係識得，咩賓主冇吖，佢都唔係打我工，係圈內一個某位。」

又指周星馳經常覺得「人哋會搵佢笨」。（影片截圖）

由訪問可見，二人關係惡劣，據知當年李修賢獨具慧眼，簽了星爺10部片約，但二人反目亦源於期間李修賢外借周星馳予劉鎮偉拍《賭聖》，結果大收4100萬，但回到李修賢身邊，又只能收舊片約價而感到不公，故關係開始破裂。最後，二人無法再合作下去，於是李修賢將餘下的片約賣予永盛電影公司，拍下《逃學威龍》、《賭俠》等經典。