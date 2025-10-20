麥玲玲幫陸永C君批命入行改名農夫？　原來佢哋係「不打不相識」

農夫（陸永、C君）早前參與《墨魚遊戲2》，因他們出色又有喜感的表現，於近日在threads被眾多網民討論，有不少網民更翻出他們昔日在綜藝節目，或《Do姐去Shopping》中的片段，大讚他們的急才和轉數。



呢幕真係經典。「農夫」陸永C君轉數真係好快。（《墨魚遊戲2》截圖）

有「脆友」亦翻出一 段《我愛HK開心萬歲》中的片段。（截圖）

有「脆友」亦翻出一段《我愛HK開心萬歲》中的片段，片中，「玄學大師」麥玲玲師傅替陸永睇相，叫他搵一位英俊瀟灑，外表不凡的人做拍檔。之後C君經過時，麥玲玲師傅又言：「就係佢啦！」更表示他們可以做娛樂事業。C君又說：「唱歌？我耕田㗎喎。」麥玲玲師傅：「啱晒，呢個係辛苦命，辛苦等財，就叫農夫啦！紅遍全宇宙呀。」

據知，《三面玲農•粵聽粵開心》是一場融合音樂與粵語幽默的現場演出，由農夫FAMA攜手麥玲玲聯合呈現。

當然，以上都只是情節都只是劇情需要。農夫的組合也不是由麥玲玲師傅命名。一篇報道中，就提及過「農夫」這個組合名源於他們「希望能散播Hip Hop的種子於香港及中國其他地方」的意思。當年他們在與朋友行街，睇見有路人穿着闊褲單邊摺腳的Hip Hop打扮似農夫，幾人取笑一番後發覺「農夫」的名字易記又草根，因而得名。

完場前，農夫獻唱《最偉大嘅平民》，歌詞表達平凡人為家人甘於犧牲的偉大精神，令觀眾動容，不少人眼泛淚光。

農夫和麥玲玲師傅在2007年曾合作推出一首歌《風生水起》，更令農夫的事業推出另一個高峰，原來他們的相識也有故事。麥玲玲師傅接受《香港01》電話訪問，她表示當年曾與區文詩主持一個港台節目。有一次剛巧C君去替麥玲玲師傅頂更，因而認識。

「農夫」陸永、C君和麥玲玲跨界合作，唱《風生水起》唱到街知巷聞。（YouTube截圖）

「農夫」陸永、C君和麥玲玲跨界合作，唱《風生水起》唱到街知巷聞。（YouTube截圖）

雖說是頂更，但與之第一次合作的麥玲玲師傅就不太認識。她說：「當初好好笑，我入到錄音室嘅時候，仲講笑話：『點解今日咁多閒人喺度嘅？』跟住就熟咗，因為佢哋轉數好快又好玩。後尾先有聯絡，一齊多咗。（當面講？）講笑嘅，因為我知佢哋一定係歌星，因為個節目係訪問歌星，咁佢哋又頂過我更，我問Angela邊個咁叻頂更，叫佢哋過嚟坐，過嚟傾偈。你知佢哋造型㗎啦，一係就似打燈，FM，唔似歌星。『咁雜嘅？咁多人。』咁樣啫，但係我哋真係好friend嘅。」

眨吓眼，麥玲玲同農夫陸永C君已經識咗好多年。（截圖）

C君、陸永。（資料圖片）

她又解釋，當年拍攝《我愛HK開心萬歲》的片段，也是曾志偉指示要他們自己「度對白」而想出來的。對於有網友記得，她也表示驚喜。那麼，農夫這個組合是不是真的辛苦？她又說：「都啱佢哋嘅。（會辛苦？）咁佢哋嗰時經歷咗真係辛苦㗎，一路以嚟有上落都係辛苦㗎。嗰時我俾人攻擊嘛，咁我咪打電話畀C君，提議不如大家寫返隻歌嚟平反，當自嘲又好，咩都好，估唔到咁成功嘅。」農夫和麥玲玲師傅多年來一直保持着好友關係，她也透露，自己也會幫他們睇風水揀屋。