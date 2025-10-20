陳冠希收火見女粉絲笑住口擁入懷　網民：你穿這樣其他人也想抱

現年45歲、脾氣火爆的潮流教父陳冠希（Edison），近月連環爆出與人爭執事件，形象備受爭議。繼6月傳出他在飛機上怒罵空姐，要求日籍VIP讓道予他優先下機後，日前又被拍到在上海半島酒店大堂，疑不滿工作人員服務而舉手指怒罵，引起網民熱議。

陳冠希有「火爆浪子」的稱號。（視覺中國）

陳冠希在上海半島酒店被網民偶遇。（微博圖片）

陳冠希疑不滿酒店管理服務，怒罵酒店工作人員。（微博圖片）

然而，陳冠希面對粉絲的態度卻截然不同。近日一位內地女網民到陳冠希的潮店購買最新球鞋時，竟意外捕獲偶像，陳冠希不但笑面迎人，更心情大靚地一把將女網民拉向自己，來一個超Man的「胸膛抱」，令女網民驚喜萬分。該名女網民隨後在小紅書興奮分享經歷：「不是夢！真跟陳冠希抱上了！誰懂啊！...糟了的還跟他抱抱了！！太激動了！！」

Eidson嘅女粉絲排隊等入舖內。（小紅書截圖）

一直等待。（小紅書截圖）

這位年輕女網民看上去約廿來歲，稱是潮流博主，於小紅書中大約2000名粉絲。當天穿上緊身露腰上衣搭配超短裙到場，青春可人、身材凹凸有致。她好不容易排隊進場見到偶像，陳冠希當時亦是一身潮服，架上墨鏡，髮型更被指有年輕時的影子，顏值完全回春。面對青春女粉絲，陳冠希主動伸出左手搭著其膊頭，超Man地將她推向自己結實的胸膛，最後兩人身貼身雙手環抱，畫面十分親密。女網民立即將雙手環抱偶像腰部，可見兩人對這次擁抱都感到非常開心。

網民對此反應兩極，有人激讚陳冠希顏值重回巔峰，亦有人將焦點放在女網民身上，笑稱：「你穿這樣，別說冠希哥，其他人都想抱抱你」。陳冠希兩極化的待人態度，再次成為網上話題。

終於見到希哥。（小紅書截圖）

陳冠希好熱情，見女粉絲即搭膊。（小紅書截圖）