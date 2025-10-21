成龍舊片翻hit嘲諷李小龍不是自己對手：是給旁邊的人捧壞了

著名武術指導蔣榮法（火星）早前接受《香港01》專訪時大爆與成龍不和的真相，直指成龍不是好老闆，最後令火星心灰意冷下離開成家班。而翁靜晶亦大爆當年劉家良曾因《醉拳II》變雙導演戲而不快，各種指控令成龍最近再成為熱話。網上最近有一段「成龍公開嘲諷李小龍」的片段突然翻Hit，成龍一句的「讓他贏吧」，挑釁味十足。

成龍表示拍動作片很辛苦，經受面對受傷甚至死亡的危險，故特別感謝「成家班」兄弟。（Getty Images）

成龍寸爆李小龍不是自己對手。（《死亡遊戲》劇照）

成龍在早年曾接受內地節目《鏘鏘三人行》 訪問，影片中成龍公開寸爆李小龍，他模仿李小龍出拳揮腿的招牌叫聲後，直指觀眾已經看膩了，他呼籲大家別再學李小龍了：「很難看的，觀眾都看膩了。千萬不要再學李小龍了，真的。」當成龍被問到與李小龍打上來是哪位會贏：「如果你與李小龍是在同一個歲數，你們倆誰打得過誰？如果狀態一樣的話，打起來會怎樣？」成龍則似乎很「大度」回應：「讓他贏吧。」成龍用了一個「讓」字明顯認為自己能打贏李小龍。

成龍在早年曾接受內地節目《鏘鏘三人行》 訪問。（節目截圖）

影片中年輕的成龍公開寸爆李小龍。（莫匡堯 攝）

成龍呼籲大家別再學李小龍。（Getty）

成龍表示自己「成龍式」的功夫，比「李小龍式」的難100倍：「我比李小龍塊（塊頭大），比他高，李小龍肌肉很熟，我的肌肉也不賴，他是單骨，我是雙骨。李小龍被過度神話了，他一變變了個截拳道，我也可以做龍拳道，但是我不會去做。」對於「李小龍被過度神話」，成龍指：「我以前跟李小龍一起拍過電影，他是一個非常好的人，但是給旁邊的人捧壞了。就是他一來，嘩，就這樣子！所以他講什麼都是對。」

成龍出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

當年李小龍在拍電影時，成龍只是個臨時演員，在片中負責被李小龍一腳踢出屋外。而洪金寶、元彪及鄭佩佩都真的認同李小龍的功夫，鄭佩佩更大爆：「李小龍是真的會功夫，成龍是花拳繡腿。」

成龍話李小龍被人吹捧得太誇張。（CFP）