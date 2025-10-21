東張西望｜男子泳灘公然裸曬仲做猥褻行為　氣定神閒着衫走終被捕

TVB節目《東張西望》昨日（20日）繼續報道屯門加多利灣泳灘成「裸曬天堂」，報料人揭發該泳灘連日來至少有3、4名人士裸曬，有違法之嫌。除了有男士裸曬外，原來也有女士在泳灘裸曬。泳客指該加多利灣泳灘「冇人管」，所以有多人去裸曬：「喺嗰個灘『煎雙蛋』。」而泳客口中的「煎雙蛋」，其實就是女士正面裸曬。

屯門加多利灣泳灘成「裸曬天堂」。(節目截圖)

泳客話有人「煎雙蛋」。(節目截圖)

原來咁叫「煎雙蛋」。(節目截圖)

節目組連月來進行採訪，見有男士除了躲在隱藏性極高的石灘裸曬外，更做出一些猥褻行為。該男士脫光衣物躺在毛巾上，他把腿微微張開露出重要部位裸曬，如入無人之境。但他一見到節目組的人行近時，馬上用毛巾遮蔽重要部位，而被問到知否是犯法行為時，他指不知道：「知我就唔會咁做啦！」他表示只想曬就均勻一點，所以才在一大石旁裸曬。

男士脫光衣物躺在毛巾上，他把腿微微張開露出重要部位裸曬，如入無人之境。(節目截圖)

他一見到節目組的人行近時，馬上用毛巾遮蔽重要部位。(節目截圖)

節目組另外一日再去追查時，再見到有另一男士在石灘裸曬，男士在游泳後四望視察環境，見到沒人後，他馬上脫下泳褲裸曬。男士鬼鬼祟祟躺在石灘的帳篷裡裸曬，竟然用手捉住重要部位「上下搖擺」，極為震撼。該名男子的不雅行為令到街坊嘩然，有街坊表示相關行為噁心和令人不安，亦有街坊指這是私人行為，不應在公眾地方進行。

男士在游泳後四望視察環境，見到沒人後,他馬上脫下泳褲裸曬。(節目截圖)

男士鬼鬼祟祟躺在石灘的帳篷裡裸曬，竟然用手捉住重要部位「上下搖擺」。(節目截圖)

節目組的男同事「勇字行頭」，直接衝上去問該男士為何要裸曬及自瀆，該男士氣定神閒穿回自己的衣服後，連帳篷都不要。該男士打算頭也不回地離開石灘，但是今次他沒有那麼幸運，節目組即時報警求助，警方來到現場後把他以一項「作出有違公德的行為」罪拘捕。大律師陸偉雄表示，如果在公眾地方進行這種不道德的行為，這個行為會干犯「有違公德」罪，最高刑罰為監禁7年。最後被告人被判200小時服務令。

該男士氣定神閒穿回自己的衣服後，連帳篷都不要。(節目截圖)

節目組即時報警求助，警方來到現場後把他以一項「作出有違公德的行為」罪拘捕。(節目截圖)