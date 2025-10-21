周國豐90歲媽媽腦退化曾忘記兒子　叫「離島大蓮姐」為家庭添笑料

近年憑TVB歌唱節目《中年好聲音》系列擔任評審而人氣急升的周國豐，自2021年請辭香港電台前助理廣播處長一職後，以自由身嘗試多種工作。他現時除了經營YouTube節目，亦不時透過專欄和社交平台分享生活點滴，其中與年邁、患有腦退化症的媽媽——「離島大蓮姐」的相處軼事，更引起廣大網民的共鳴。

周國豐擔任TVB歌唱節目《中年好聲音》系列而人氣急升。（TVB截圖）

周國豐早年請辭港台職位，曾表示原因之一是與家庭有關。（facebook@周國豐）

離職港台原因：照顧患腦退化症的母親

周國豐早年請辭港台職位，曾表示原因之一是與家庭有關。他年過90的媽媽早年開始有腦退化，雖然情況未算嚴重，但偶爾會記不起家人，自理能力亦變差。目前媽媽由工人（「雞粉遮遮」）照料，周國豐則每日到訪交帶起居，保持緊密關係。

他近日在報章撰寫專欄，坦言希望透過記錄與媽媽相處的點滴，一方面可以互相扶持，另一方面亦希望媽媽在逐漸模糊的時光中，「不必承受太多惶惑與辛苦」。

周國豐年過90的媽媽早年開始有腦退化，雖然情況未算嚴重，但偶爾會記不起家人，自理能力亦變差。（facebook@周國豐）

「離島大蓮姐」有時會唔記得囝囝周國豐。（facebook@周國豐）

戰火變街頭危機 媽媽緊握遙控當手機

周國豐在專欄中透露，媽媽的認知會將外界新聞轉化成眼前的「即時危機」。他提到烏克蘭戰火、歐洲騷亂等新聞，在媽媽逐漸模糊的認知裡，竟成了香港街頭的危險事件，讓她終日惶惶不安，擔心子女安危。他曾因此收到母親來電急呼：「細佬！外面好危險！啲壞人周街打人，你快啲返屋企呀！」

更令人心酸的是，媽媽曾緊握電視遙控當作手機，重複按著周國豐的號碼；甚至試過「唔認得」周國豐，望著他問：「細佬今日唔嚟呀？」周國豐感慨寫道：「那一刻我頓悟，曾經厭煩的囉嗦叮嚀，原是歲月賜予的饋贈。從此我成了她時而認得、時而陌生的『細佬』。」他的文章引來不少圈中人及網民支持，藝人林志美留言，十分認同他提到「仍能感受到尊嚴的溫度」，認為老人家被尊重和關懷的重要性。

一家人感情好好。（facebook@周國豐）

周國豐家姐亦有撰長文回應。（facebook@周國豐）

家姐長文爆笑料：狂叫細佬買樓、炒工人

周國豐的家姐亦在社交平台撰寫長文，分享更多「離島大蓮姐」的爆笑點滴，印證了腦退化症患者的可愛與無奈：「自從老媽有失智症，都有唔少嘅點滴⋯⋯有時笑爆嘴。」並逐點列出：

1）每次探佢都叫我唔好走，細佬買咗一幢單位，叫我哋隨便住。

2）細佬有部車，叫我攞去揸，但記得唔好霸住嚟揸，要俾返細佬。

3）依家啲樓價跌，細佬好慘蝕好多，我話唔使驚，細佬賣晒啦，賺咗大把錢。

4）滙豐銀行宣布恒生銀行私有化嗰日，都好醒，但周圍同人講我有大把恒生股票，我有鬼，仲要同雞粉講買多啲恒生股。

5）佢話一毫子都冇，全部$喺細佬度，有乜嘢問細佬攞。

6）有次夜晚突然之間打嚟，問我喺邊？佢話喺荃灣下邊等我一齊去拜山。

7）又一次打嚟，不停自言自語話睇唔到，不停喺度撳掣，聽到雞粉話嫲嫲呢個唔係遙控啊，係手機呀，小姐係入邊。

8）最多打嚟嘅就係喊住同我講要炒雞粉，但轉頭又話冇咗雞粉就慘，冇人同佢換片+沖涼！

9）老媽唔係好食菜，我同佢講你唔食菜呢醫生就要你入院做檢查，一路話唔使理個醫生，另一邊廂9秒9扒哂成碗菜，數之不盡。」

周國豐打趣笑說：「嘩！你成部錄音機咁喔🤪」。

周國豐家姐留言爆笑料。（facebook@周國豐）

周國豐近年作多元化發展。（視覺中國）

年輕照。（facebook@周國豐）

