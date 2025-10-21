吳文忻出歌《重生》送自己51歲生日禮物　怕人問：仲要化療幾多次

前香港小姐季軍吳文忻（Natalie）在三年前確診乳癌，去年不幸復發，今年3月更惡化至第四期，癌細胞擴散至尾龍骨。儘管面對病魔，吳文忻仍以極度樂觀和積極的態度抗癌，更選擇在51歲生日時，送給自己一份「重生」禮物。

拍《重新》MV：實現多年夢想

10月17日是吳文忻的51歲生日。她在社交平台發文，透露送給自己的特別禮物，就是實現多年來的歌手夢。她日前已為自己第一首歌曲《重生》拍攝MV，並興奮地分享幕後花絮。影片中，吳文忻有佩戴頭巾或假髮，呈現最真實的自己，穿上一襲白色連身裙，在高山上揚手獻唱，神情激昂。她寫道：「今年生日送了一份很大的禮物給自己，就是把多年來一直夢想希望有自己的一首歌而變成事實！而昨天生日，上山下海還在製作中這份禮物，為這首很快就會誕生，我自己的第一首歌《重生》拍MV，所以特別興奮！估唔到51歲還可以實現夢想，感恩！🙏🥰😍🤗#重生 #重生makingof #happybirthdaytome」。

兩女兒唱生日歌

今年生日，吳文忻在家中慶祝，10歲的長女陳芊彤（Scarlet）和8歲細女陳施辰（Season）一個捧住蛋糕，另一個則在平板電腦寫上「Happy Birthday ！Love U Mommy」，唱生日歌為媽媽慶祝生日，大女更錫了媽媽一啖，場面溫馨有愛。

拒答「化多幾多次」 堅信神蹟發生

今日（21日）吳文忻再度在社交平台發文，正在診所做第8個cycle的化療，但最怕被人問一件事，寫道：「今日係第8個cycle 嘅化療， 跟住呢……? 然後呢……？！」她藉此機會向外界發出懇求，指希望朋友和公眾不要再問她「仲要化多幾多次、化到幾時」等問題。她坦言：「醫生也是看著你的病情見步行步，不斷試相關的藥吧！醫生的口吻也是不斷用藥來試圖控制癌细胞的增長來吊住你條命。」面對無止境的治療，吳文忻表現出驚人的意志力：「但……. 我相信神蹟的發生！終有一天，我不需要再靠任何藥物來延續生命…… 因為，我會完全治癒💪💪💪🥰 ！」她稱能夠「生活如常」已是最大的感恩。

