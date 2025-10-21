麥玲玲億萬身家全交老公打理 　豪擲2080萬再入市竟為避開呢樣嘢

著名玄學家麥玲玲師傅日前作客好友人稱「Son姐」張慧敏的YouTube頻道的《與Son對話》，兩位「女強人」罕有地深入對談，」玲玲師傅在節目中剖白了她對婚姻、生育及因果的獨特見解，親揭不生子的原因，更解釋為何最近再豪擲2,080萬元買北角老牌豪宅賽西湖大廈三房的原因！



麥玲玲師傅作客人稱「Son姐」張慧敏的YouTube頻道。

身家全交老公打理 玲玲師傅爆：佢有得睇冇得食！

玲玲師傅在節目中直言不諱所有身家都交由丈夫打理，Son姐問道：「咁佢走咗路你咪咩都冇？」玲玲師傅稱：「佢管啫，郁唔到㗎嘛！佢會睇住盤數，但啲錢郁唔到㗎嘛！好似方太煮餸咁，有得睇冇得食。因為佢真係一個好仔細嘅人，係一個『表叔』，所有嘢都會用表去表達！我所有無論稅、公司嘅嘢，人人都讚嘆！」雖然事業能力超強，但玲玲師傅就爆丈夫生活上令人頭痛，連節瓜和青瓜都分不清楚，雖然如此，玲玲師傅發覺夫妻二人不要只是夫妻，就算是朋友、老闆、上司下屬，我們都要學習，欣賞對方的長處。

玲玲師傅爆老公管數「有得睇冇得食」！

罕有剖白「淆底」拒生仔 玲玲師傅：養兒100歲，長憂99

玲玲師傅與丈夫結婚多年，一直未有生育，外界對此多有揣測。Son姐在訪問中，提到玲玲師傅為何沒有小朋友，玲玲師傅直言「淆底」：「因為我見得太多，養兒100歲，長憂99，是正常的，所以你變得要承擔很多事情，倒不如就放過吧。」

玲玲師傅罕有剖白「淆底」拒生仔。

豪擲2080萬買賽西湖 竟為避大維修

至於今年再擲2,080萬元買北角老牌豪宅賽西湖大廈三房，玲玲師傅解釋：「我自己覺得租金也升了，主要是因為本人住的屋苑預備大維修，我又害怕，因為一大維修和拆一些東西，就會很吵。我老公都說我誇張，他說你這個人做事就很誇張，大廈維修你就要買多一層樓，我說到時候不是吵架就是吵家，免得吵架，你外面又吵著，又搭棚，又有煞氣，倒不如找個小單位。進可攻，退可守，有什麼事的時候，我不要，我就賣出去或者租給別人。我是這樣部署的，我經常都和政府一樣，有超前部署。」

賽西湖大廈為北角寶馬山道知名豪宅。（網上圖片）

為避大維修，玲玲師傅再出手入市。