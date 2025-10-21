79歲夏雨《溏心風暴》聚會白髮蒼蒼打回原形　一度回春頭髮濃密

現年79歲的夏雨由60年代從影至今演出不少經典角色，當中他在《溏心風暴之家好月圓》中飾演的「Jo鮑」深入民心，他更憑此角奪得最佳男主角。近年夏雨已淡出幕前過着半退休生活，甚少拍劇或出席公開活動，不時周圍旅遊，又相約好友聚會，樂得清閒。不過早前夏雨就復出拍攝短劇《邑城風雲》，更忽然回春，頭髮又黑又濃密，但日前他出席聚會時又「打回原形」！

早前夏雨與米雪、謝雪心、曾航生等合作拍攝短劇《邑城風雲》，並到廣東江門新會陳皮村取景，雖然夏雨在烈日下拍攝拍到身水身汗，但他就毫無怨言，更直言：「千祈唔好講辛苦，喺我個字典永遠唔向人講辛苦，好多人恨呢種辛苦都恨唔到，咁你而家話辛苦即係點呀？即係曬命呀？所以咧，嗰啲錢唔係個天跌落嚟嘅，永遠都係付出先有收入，係咪先？」其後他又拍片透露準備搬到江門定居，面色紅潤的他中氣十足，更有一頭濃密黑髮，狀態大勇！

不過日前夏雨與《溏心風暴》班底，包括米雪、鍾嘉欣、黎諾懿、梅小青及劉家豪等聚會時，戴上Cap帽的他明顯兩鬢斑白，眉毛稀疏，蒼老不少，但合照時仍笑得十分燦爛，精神奕奕！而鍾嘉欣亦特別與夏雨合體拍片宣傳新歌，兩人曾合作拍攝《當旺爸爸》及《溏心風暴》系列，他們更以劇中招牌笑騎騎動作出場，掀起回憶殺！

