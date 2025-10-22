TVB御用惡人榮升師父公園赤膊開練武班　斷腳爆骨做輔警保鑣養家

現年43歲的李嘉自小習武，功夫出色，他曾於《巾幗梟雄之義海豪情》及《城寨英雄》中飾演反派，反派形象入屋，因而被封「御用惡人」。李嘉曾透露在TVB之路不平坦，曾因拍攝意外斷腳爆骨需養傷1年，之後更輾轉做過輔警和保鑣，為了養家現時在香港國際機場任職無人駕駛車操作員。李嘉近日在公園開班授徒教「實用南螳螂」，並自爆已收了國內第5位徒弟。

李嘉演惡人入型入格。（電視截圖）

李嘉於小紅書自爆從國內收了第五位徒弟，他大讚新徒弟「有心有力」：「新收第五位國內徒弟，每周從深圳來香港練習昨晚實用南螳螂再添一位新徒弟，算是我在內地收的第五位徒弟，每周將從深圳來香港參加練習，也是對追求真正功夫非常有心有力的小伙子。」李嘉上載教功夫的片段，李嘉在公園教授拳法，與徒弟切磋，李嘉和身邊的徒弟全都赤裸上身上陣，投入又認真。

李嘉曾接受演藝人協會訪問，在TVB工作期間受工傷腳骨碎裂，無法再做龍虎武師。（影片截圖）

李嘉在演藝人協會訪問，透露因自小習武父親覺得他喜歡郁手郁腳，於1999年建議他應徵TVB動作特技演員訓練班。不過由於習武與拍攝動作不相同，故李嘉經常受傷，提到有次拍攝追陳國邦的戲份，當日下着毛毛細雨加上地面濕滑而受傷：「我就踩錯腳令膝頭哥直接撞地應聲碎裂，之後醫生話腳骨碎咗、軟骨爆晒出嚟，需要做手術攞番啲碎骨出嚟。」其後李嘉工傷一年，自此不能再做龍虎武師，便入讀訓練班並被安排做主持工作，但隨後因人事調動未能繼續做主持，因而選擇當上輔警。李嘉直言因時代變遷，想學識用槍，故做輔警，順道體驗生活。他還提到為了生活，更透過朋友介紹而當上保鑣。

家庭方面，李嘉於2022年與內地太太結婚，兩人育有約一歲的女兒，為了養家，李嘉約兩年前當上無人駕駛車操作員。他曾經透露這份工作需要每日工作12小時，其工作表現亦得到讚賞，獲頒發安全模範員工獎項。李嘉直言不會放棄藝人身份，現時同時為星王朝旗下藝人，雖然正演藝圈寒冬，但認為捱過就會好。

李嘉公園赤膊上陣教新徒弟功夫。（小紅書）

型！（小紅書）

李嘉教「實用南螳螂」。（小紅書）

李嘉師徒大合照。（小紅書）

李嘉榮升師父。（小紅書）

李嘉獲頒「安全模範員工2024」。（fb圖片）

