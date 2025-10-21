墨魚遊戲2｜鄧兆尊嫌拍得慢　游學修揭拍攝時數認因耽誤玩家發火

YouTube頻道試當真將在10月26日停止營運，臨結束前製作了香港YouTube史上最大規模的綜藝《墨魚遊戲2》，共98人參與，且橫跨多個界別。節目首播時共13萬人同時收看，且在半日已錄得逾100萬點擊，現時累積292萬觀看數。網民睇完節目後大讚一班綜藝老前輩如鄧兆尊、洪天明、錢嘉樂、森美好識做效果，非常好笑，其中陸永更獲網民捧為VIP。

不過，鄧兆尊早前在《田豪祖3寶channel》直播中透露，拍攝時間太長，每個遊戲前都要Briefing一小時，但自己趕住去做直播，所以他與森美、錢嘉樂是夾計「早死」，他說：「我哋係特登死嘅。我哋啲老前輩，有咩係做唔到，係咪先？要死係好難㗎，話畀你聽。你留意吓森美同錢嘉樂係點樣過三關，我哋係點樣過三關。我哋排隊嘅時候諗點樣可以死，點樣可以做到死，唔察覺到俾人發覺到（專登）死，呢樣嘢就難度高。因為我哋拍到好攰，嗰日已經拍到夜晚7點，我哋喺朝頭早10點去。你諗吓朝頭早10點到夜晚7點，先至完咗第二個game，仲有4個game，我又要趕返去做直播。」此外，鄧兆尊認為將來再拍，相信有一半人會拒絕，因為實在困得太耐，拍攝期間又不能用電話；而且是義務性質，還要做額外嘢。

試當真老闆游學修前晚（19日）就在直播上詳細解釋拍攝時間問題，並回應了鄧兆尊，他指元祖試當真成員最早到，大約10點半至12點半就開始化妝，而他在拍攝前已分好組別，逐個去休息室影相，並說：「最後一組嘉樂哥，鄧兆尊先生嗰組，係call 12點半。因為森美大哥同小儀講明要做完節目先過到嚟，好多謝佢哋趕過嚟，所以佢哋1點先到，所以前輩組係12點半至1點先到，我哋個拍攝其實係好耐嘅，真係好耐嘅，亦都知道大家好辛苦！」游學修續說，拍攝日早上有突發狀況要臨時處理，又要拍預告片，自己東奔西跑都好吃力、好繃緊，太多事情要處理，即使開始遊戲後想自己保持放鬆心態，做一個投入玩家都不行，更直言玩第一個遊戲「狐狸先生」時都忍不住發脾氣。

由於「狐狸先生」是第一個遊戲，玩家人數最多，所以最複雜，他說：「拖拉到我發脾氣，我係躁咗，我係覺得好花時間。拍完狐狸先生應該係5點，仲要100人，本身我ready好玩遊戲、放鬆，結果去到狐狸先生我係再繃緊返，我覺得有100位前輩又好，朋友又好，大家咁好嚟到玩遊戲，而我哋個處理得唔夠好嘅時候，就會有100位幕前嘅朋友被耽誤緊時間，我又繃緊返。」游學修透露今次幕前連幕後及義工共200多人參與，中間又試過因打風要取消模擬遊戲，蝕幾萬蚊場租，但各人都盡能力完成籌備工作，他承認頭一個遊戲是頗慢，耽誤到大家，幸好後來開始順暢。

他表示自己和同事邀請玩家時，除了日期時間，都會交代兩個重點：「我話真係玩遊戲情況下，保證唔到你會幾時出局，或者可以留到幾耐，Touch Wood你第一個game就出局，可能好少鏡頭，或者即刻走，我唔好意思，講清楚先，因為真係公平地玩。」而第二個重點就是各人的參賽戰衣會進行拍賣，以承擔遊戲成本，他無限感激各位願意參與，又透露：「我有一開始講明，如果你咁勁，一路玩落去有機會拍到12點，而我哋最後尾收工時間exactly係12點，後面佢哋開始chur。」

至於鄧兆尊自爆特登早死，游學修直言：「我哋製作方係冇收過任何一個通知，有參賽者要早走，如果參賽者要早走，我哋會拒絕，唔想佢嚟，因為真係影響咗遊戲性。但係好好嘅，有啲前輩又好，原來佢係做好晒準備，佢要走先，但係佢交足晒戲，或者佢自己有plan，喺冇影響任何嘢情況之下，我超多謝！因為人哋其實唔使嚟，嚟得都係一個支持，一個幫手，我覺得呢個係好正，但係當然呢方面我哋唔知，我都有聽返晒啲咪，我知道佢八點要做節目，所以佢要走先，多謝佢。」

而鄧兆尊指參加者還被要求做額外工作，據游學修的說法，相信是指出post宣傳，但強調並非強制：「我同Casper（導演）第二日都有講，真係出晒喎！咁多個啲story竟然出晒，我哋係通知聲希望大家出post，我同Casper係希望你哋幫手出post，真係大家出晒，真係好撐、非常開心，但呢樣嘢從來唔係強制，因為Social Media係屬於你哋，亦都冇捆綁或者逼你哋一定玩得就要出post，冇嘅。」他指鄧兆尊在直播中的言論，其實是支持和讚賞的，但經報道轉載後，變成好像是兆尊踩試當真，不過他覺得對方其實是非常支持，亦有幫手在臨走前度「Sound bite」。

最後還有兩項爭議他想澄清，先是Lolly Talk太多鏡頭，他笑言自己剪片都剪到發脾氣，因為的確連他都覺得有海量Lolly Talk鏡頭，他表示：「我掉咗差唔多一半Lolly Talk鏡頭，我後尾問返點解發生呢件事，因為Lolly Talk係女團，佢哋好畀反應，佢哋每一樣嘢都『吓！』長期都『哈哈哈』，剪接師就覺得好正，呢啲有嘢睇。我一路睇一路又覺得，又Lolly Talk？我已經盡我所能去掉，同埋我想講一樣嘢，因為佢哋八個人，個觀感會乘咗八，其實除返開每個人出場唔係真係好多，呢個係非戰之罪，但係可能剪接上我哋有責任。」

而上屆獎金$100000，今屆僅得$100，游學修解釋是因為上集贏家林千渟被炮轟得太勁，「觀眾角度佢哋將呢10萬蚊放到100萬、1000萬、1億咁嘅感覺，呢10萬蚊會令到勝出者好大鑊，網民佢會覺得你為咗錢，你殺人，你贏人哋，你10萬蚊！我哋覺得當日係令到林渟受到咁多聲音，我提出就話不如拎走獎金，唔係10萬，咁不如玩嘢，100蚊。 」