星二代未滿18歲遭網民留言性騷擾　極度不忿出Po還擊：骯髒過份

TVB「金牌司儀」林盛斌（Bob）的17歲大女林霏兒（Faye），近日在社交平台透露遭受網民性騷擾，以黑底紅字怒斥對方：「骯髒過份」，並強調為自身及香港女性發聲，直言「太過分，有必要講出嚟」！

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。（IG@fayelammm）

早前BOB兩父女拍拖去睇戲，霏霏獲讚愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@bob_lamshingbun）

Bob有女初成長。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌2007年與太太黃乙頤結婚後，育有三女一子，大女兒林霏兒被指是官恩娜與鄭欣宜的混合體，並因其敢言坦率的個性屢次登上新聞版面，早前她曾公開承認已與男友分手，並有意轉戰YouTuber，似乎對幕前工作感興趣。而林霏兒的衣著打扮一向火辣大膽，常穿低胸吊帶衫大騷身材。昨日（20日），她在Instagram限時動態公開被網民以粗俗意淫的字句性騷擾。

林霏兒公開了與該名網民對話，對方寫下不堪入目的字句：「可以一X」，林霏兒回應：「積下口德好」，豈料對方變本加厲，再回覆一句更為意淫的句子：「積下陰道德啦你」。林霏兒在截圖上以黑底紅字寫上「骯髒過份」表達不滿，續表示：「控制唔到呢位仁兄講乜，但係其實我真係好多人愛，好多人錫㗎！What about you？I hope you get happier in life And loved.（你呢？我希望你活得更幸福，更被愛）。」

霏霏遭受網民性騷擾。（IG@fayelammm）

太過火要發聲！（IG@fayelammm）

她隨後發文表示：「我認為太過火，有必要講出嚟。為自己發聲永遠沒有錯。」她更特別提到希望為香港的女性發聲，以英文寫著：「我希望令這個城市、這個世界變得更美好。特別是為了那些在香港感到不安全和沒有受到保護的女孩子們。我會支持你，與你同在。重申，為自己發聲永遠沒有錯。」

霏霏一向真性情。（IG@fayelammm）

霏霏衣著打扮性感。（IG@fayelammm）

