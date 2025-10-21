反黑2｜眾籌告吹後突借《小丑》吐心聲 宋本中：堅持使命永不放棄

網劇《反黑》由宋本中執導，陳小春、陳國坤、李璨琛、王合喜、彭敬慈及陳嘉桓等人主演，2016年播出，之後2018年便宣布開拍續集。但後來劇組發聲明表示因資金問題而要停拍，今年5月宋本中突然發布一段名為「拯救《反黑》大行動」的影片，公開呼籲眾籌，透露《反黑2》、《反黑3》已寫好完整劇本，60集共約3,000分鐘內容，但拍攝遇到被澳門Astro公司走數等問題，他謂：「此項目的辛酸不足為外人道，如不是到了走投無路的狀態，我亦不想走眾籌捐贈資助之路，可惜情況已經壞到了輪不到我選擇。」

《反黑2》2023年落實開拍，陳國坤、陳小春、謝天華等人出席記者會。（梁碧玲攝）

《反黑2》開鏡儀式上，陣容非常鼎盛，不過其後因資金問題停拍！（梁碧玲攝）

宋本中說自己曾借錢以保住拍攝，但如今已走投無路，面臨破產。（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

他透露自己飽受外間誣捏，但仍借錢去撐住公司，想《反黑2》可以順利進行，可惜始終能力有限，哽咽表示：「我都去到依家一個叫做算係走投無路嘅地步，我都去到一個破產邊緣。」不過影片在三日後突然下架，而眾籌亦悄悄取消，共籌得$32,281港元。

宋本中說：「我哋而家希望籌到400萬，Keep住呢個項目繼續落去；目標如果有800萬，我就有信心可以繼續推返郁呢個項目。」（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

宋本中表示：「我宋本中一生一世都唔會忘記，我亦會承諾大家，我會用餘下嘅日子拍更多更好嘅作品去俾你哋睇。多謝大家支持！感恩有你哋！」（YouTube@反黑官方頻道 - OCTB Official Channel）

發起人取消了眾籌，網站顯示最終從$1000000中籌得$32281。（Kickstarter）

而時隔四個多月，「反黑」的社交平台突然有更新，轉載了一段《Joker》的片段，片段中主角的對白，中譯意思為：「我才不在乎別人怎麼說我，因為我很清楚自己是誰，我不需要向任何人證明什麼，困難？那只是生活一部份，帶著微笑去面對，這就是生活的藝術。報仇？算了吧，我才不想浪費力氣，我只會把那些人從我的生活裡，腦袋裡，還有未來裡徹底刪掉，就這麼簡單。」帖文中還標註了「#反黑2」。

「反黑」的社交平台突然有更新，轉載了一段《Joker》的片段，疑藉此吐心聲。（fb@反黑）

宋本中在帖文下留言，明顯對《反黑2》仍抱有希望，未會斷言放棄，未知是否找到新金主，令拍攝有轉機。他寫道：「做自己 做個最好嘅自己 堅持使命 永不放棄 直至成功 正義必勝。」當連《風林火山》都成功上畫，觀眾又有沒有機會看到《反黑2》面世呢？

宋本中明顯對《反黑2》仍抱有希望。（資料圖片）