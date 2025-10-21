MIRROR寧接商演缺席《叱咤》　Stanley：都係交返畀公司決策

人氣男團MIRROR自出道以來均年年參與《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，更橫掃多個獎項，絕對是頒獎禮中最大亮點及話題度。然而，近日成員之一的李駿傑（Jeremy）在出席活動時，親證團隊因有工作在身而未能參與明年1月1日舉行的頒獎禮，而今（21日）三位成員江熚生（AK)、邱士縉（Stanley)、邱傲然（Tiger）出席《第十五屆全國運動會》活動，在接受訪問時就缺席頒獎禮一事大方作出回應。

MIRROR三位成員人氣強勁。（陳順禎攝）

在接受媒體訪問時，提到Jeremy早前親證團隊因有工作在身，而未能出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，問到對於公司方面寧願選擇接商演而缺席頒獎禮，有何看法時，Stanley就表示：「其實都係交返卑公司決策，頒獎典禮參與到梗係好開心，因為每年都係一個成績表嚟，如果真係有工作，咁我哋就會專注喺工作上。」

Stanley 表明很多事情交由卑公司決策。（陳順禎攝）

另外，提到怕不怕因為缺席頒獎禮而與商台關係變差，AK就揚言：「我覺得又唔會因為一次有參與或唔參與就會影響到大家個關係，大家都入咗行一段時間，本身平時有去做訪問同各位DJ朋友大家都有傾有講，我覺得唔可以用咁樣今次出唔出席嘅事件去定斷一段關係。」而提到昨（20日）天在昂坪舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會場面冷清，AK就不認同：「我就唔覺得有冷清，我覺得都有睇Live，我覺得現場都好多人。呢個係一年一度嘅盛事，就算我哋出席唔到都好，我哋自己都好關心呢一個盛事嘅新聞，所以係人不在心在。」

而提到MIRROR成員發新作，近兩月並未到商台宣傳，而且在新歌排行榜成績亦下滑，此跡象不禁令人猜想與商台關係亮紅燈，對此，AK就表示：「我哋出歌，唔係成成績或獎項而出歌，喺做歌嘅時候我相信每一位成員都係想做自己嘅音樂，自己喜歡嘅作品，所以我哋都係專注喺自己作品，過到自己個關，回饋到fans就得。」