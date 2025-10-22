墨魚遊戲2丨鄧兆尊爆好多後生女　元老級死剩洪天明一原因安心玩

游學修、許賢及蘇致豪（豪哥）創辦的YouTube頻道「試當真」，將於本月26日成立5周年停運，告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加，陣容史無前例強勁，第一集播出4天已累積近300萬次播放，成為城中熱話。

有份參予的「元老級」資深藝人劉以達、鄧兆尊、錢嘉樂、張錦程、森美、小儀等全部在第一集被淘汰，節目播出後鄧兆尊在網上直播節目《田豪祖3寶》爆料，他們是自製出局「特登死」搏早閃。前晚（20日）鄧兆尊在YouTube節目《娛樂好好玩》又再爆料，指51歲的洪天明不死原因，原來跟老婆周家蔚有關。

鄧兆尊直言一班資深藝人強項是製造節目氣氛，過去《獎門人》系列的嘉賓陣容每次都要經曾志偉過目，所以部份藝人出席率特別高，兆尊說：「獎門人出席率高唔係玩，係要交貨，交氣氛。」至於《墨魚遊戲2》的第一個遊戲不能夠太難和foul走太多人，如資深藝人太早被foul出局，便會令節目失色，笑指洪天明最犀利：「佢咁老都捱咗咁耐，為節目付出唔少。」

被問到為何不跟大隊「早死早走」？鄧兆尊解釋：「佢想走先得㗎，佢捱到咁耐，為個節目真係付出唔少。洪天明係一個武打明星，錢嘉樂係前輩，後輩要靠佢嘞。」主持人謝遜追問是否被陸永一句「遊戲王」激親，吳家樂笑笑口說：「冇女你睇佢走唔走？」鄧兆尊緊接說：「咪係，你知唔知嗰日好多後生女仔喺度，洪天明喺個現場度話『哎吔，我老婆去咗第二度，今晚真係可以慢慢玩嘞』。」三子即場爆笑。

洪天明早前同老婆慶祝生日，冧到爆。（ig@janetchowkawai）

三代同堂。（微博圖片）

鄧兆尊笑稱第一個遊戲特別適合洪天明，一邊扮狐叫一邊說：「尤其是第一個game玩乜嘢呀，狐狸先生嘛...可以追吓啲女仔跑。」吳家樂跟謝遜說：「你要對我哋藝人了解多少少，呢啲叫有心，但冇力，（指住兆尊）所以快啲死咗返屋企交貨，洪天明唔同，話你聽老婆唔係屋企。」兆尊說：「話晒武打巨星個仔，真係吖！」

