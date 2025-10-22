HOY TV新女主播自爆上鏡前出「術」　擁大長腿顏值氣質不輸林婷婷

現在大家看新聞，除了關注內容，女主播的顏值同樣是焦點。若要數到近年人氣高的女主播，不得不提明珠台的林婷婷，憑甜美的面孔，加上一口流利的英文，俘虜不少男觀眾；但原來在友台HOY TV的英文台，最近也出現了一位同樣顏值高、英文好的新聞女主播，成功吸引網民眼球。

林婷婷憑甜美外貌是新一代新聞女神。（電視截圖）

林婷婷樣靚身材正。(IG圖片)

這位女主播就是剛好入職一年多，擔任HOY TV英語主播兼任英語記者的白玥雨辰（Evelyn Bai），白玥雨辰留著一把長髮，眼大大鼻高高臉尖尖，而且她活躍社交平台，頻頻拍片與網民互動，最近她更自爆在報新聞前施「髮術」，不少網民大讚她個性夠真，好感度飆升。

靚女！（小紅書）

白玥雨辰近日以「00後主持人已經開始禿了」為題，大方揭開自己「髮量王者」的秘密。她隨即笑言這只是「標題黨」，自己並未禿頭，「標題黨一下其實沒禿，只是偶然發現假髮片當主持人上鏡工具真的很好用！戴上以後，在台裡問了很多同事，都說沒看出來而且省去了大量做髮型的時間。」

揭開美麗背後的秘密。（小紅書）

白玥雨辰近日拍片自爆報新聞前出「髮術」。（小紅書）

不過白玥雨辰直言假髮也是需要細心打理的，才能和自己的頭髮一起更一致和服帖，「這頂假髮是好幾年前買的了，前兩天不小心把頭磕到了，不能噴髮膠做髮型，沒想到這次有派上用場，而且還挺自然。」為了證明所言非虛，白玥雨辰更無懼在鏡頭前，親自示範脫下假髮片，完全沒有包袱，並標籤：「髮型對顏值有多重要」。

示範拆髮片。（小紅書）

毫無包袱！（小紅書）

據網上資料，白玥雨辰背景亮麗，畢業於浙江傳媒學院播音主持專業，之後到香港大學讀了一年修讀新聞系碩士。23年12月開始分別在鳳凰台同Now TV做了兩個月和六個月的實習生，並於24年8月加入HOY TV。從白玥雨辰社交平台相片可見，私下的她熱愛拍照，風格偏向「文青風」，樣子甜美，加上一雙大長腿，非常吸睛。

白玥雨辰畢業於浙江傳媒學院讀播音主持。（小紅書）

在香港大學完成master。（IG@evelyn_baiii）

直言沒想到會在香港報新聞。（小紅書）

而在月前入職一周年之際，白玥雨辰也特別發文分享感受，「時間好快，去年八月還是剛剛畢業的fresh graduate 一枚，如今已經過了整整一年。從港大新聞學系學到的知識，在工作上都很多應用上了，也接觸到好多以前沒遇到的挑戰。在每一次寫稿中總結經驗，在每一次直播中反思複盤，從今年二月開始的小小主播，批評、支持、建議都虛心接受，要繼續努力！」獲網民祝福她早日成為新聞女王。

白玥雨辰之前到倫敦旅行。（IG@evelyn_baiii）

充滿仙氣！（IG@evelyn_baiii）