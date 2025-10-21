保錡貼與叻哥合照引脫粉潮　久違現身心情冇受影響：唔好玩火自焚

ERROR成員吳保錡自新年期間公開與陳百祥（叻哥）合照後，就被網民鬧爆，甚至引起脫粉潮，而他因該事件後就神隱多個月，被猜測疑遭公司雪藏。而事隔多個月後，今日（21日）他現身出席《第十五屆全國運動會》活動，在接受媒體訪問時亦有問必答，但對於與菊梓喬的緋聞就未有作出回應。

多位藝人一起出席記者會。（陳順禎 攝）

久違現身公開活動的吳保錡心情顯得放鬆，在受訪時問到現時心情如何，他表示：「心情正常，冇乜特別，開心、感恩，見到佢哋（Fans)感動。（事前心情點？）冇緊張，我唔知點解要緊張。」而他亦表明這段時間鮮有公開現身，其實是自己向公司請假：「因為我其實要去考健身教練牌，之前我其實係考咗一次跑步嘅牌，嗰陣時冇請假關係，我讀到一半就出埠拍節目，令到fail，嘥咗嗰啲錢，我唔想再嘥嗰啲錢，就同公司講請假，我就考健身教練牌。」

吳保錡久違現身活動。（陳順禎 攝）

吳保錡與陳百祥合照，引起脫粉風波，他之後將照片刪去。（IG@k_p0k1）

保錡表示考牌不是重點，而是想增加知識，他亦表明不會做兼職健身教練：「因為唔想害咗人，如果我要做，我就起碼玩埋健美比賽攞到一定嘅成績先，唔好教錯人哋。」他亦強調會繼續讀高一級健身教練課程。

吳保錡首回應與叻哥合照事件。（陳順禎 攝）

另外，提到有網民表示要退粉，吳保錡就表示：「冇問題，因為我本身冇乜fans。（會唔會喺講嘢前或post嘢前三思而後行？）最緊要就唔好玩火自焚，我呢啲就係人版啦，大家千祈唔好學。（吸取到教訓？）係喇！（新年見完叻哥之後有冇聯繫？）其實，大家係唔識，冇溝通。」強調只是純粹拍了合照而已。

吳保錡表示唔好玩火自焚。（陳順禎 攝）

最後，提到與緋聞女友菊梓喬現階段的關係如何時，吳保錡就揚言：「感情嘅嘢喺全運會裡面唔講喇，我哋下次有機會再講。」