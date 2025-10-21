70年代尾港姐思想前衛做未婚媽媽　67歲生日開心：同仔仔慶祝

陳秀珠昨日（20日）迎來67歲生日，她是80年代TVB的當家花旦，2021年離巢後過著半退休生活，早前復出拍攝ViuTV劇《麻甩媽咪》，飾演刻薄奶奶的角色再受關注，其駐顏有術的美貌與年輕時分別不大。

陳秀珠早前復出拍攝ViuTV劇《麻甩媽咪》。（資料圖片/梁碧玲攝）

陳秀珠慶祝67歲生日，生日快樂！（IG@chan_sau_chu）

粉絲通宵炮製「雜誌大禮」 陳秀珠感動超鍾意

陳秀珠在社交平台分享生日照片，表示：「非常感恩今年可以和仔仔仲有一班好朋友慶祝生日。」最令她驚喜和感動的，是收到一份粉絲用通宵時間為她精心炮製的生日禮物。這份「大禮」是一本雜誌形式的紀念冊和月曆，粉絲將她入行近40年來飾演的經典角色，如《笑傲江湖》、《陸小鳳》、《衝上雲霄》等，逐一分類並深入分析其心路歷程。陳秀珠坦言：「Fans用心思、用時間，用我演過的每部劇集再重新編寫成一本雜誌禮物，真的無言感激，Love you。」

陳秀珠透露同仔仔及一班好朋友一齊慶祝生日。（IG@chan_sau_chu）

生日禮物仲有呢個月曆。（IG@chan_sau_chu）

入行前曾是空姐 轟動事件「未婚產子」

陳秀珠入行前做過空姐，後來參選《1979香港小姐競選》，雖然三甲不入，但獲TVB簽約力捧，初期曾主持《K-100》及《體育世界》。轉戰戲劇組後，塑造了無數經典角色。不過，陳秀珠入行多年來最轟動的事件，莫過於1999年她以41歲高齡未婚產子。她從未公開兒子父親的身份。陳秀珠曾表示，未婚生子與思想開放無關，而是「講時機」，但強調自己決定了就會勇往直前，負起責任。

單親媽咪心聲：小朋友會覺得有缺失

為了照顧兒子，陳秀珠曾調整工作模式，每年在美國陪伴兒子半年。她當年感觸地剖白單親母親的心聲：「我以為我好強，咩都可以搞掂，但原來小朋友係會覺得有缺失，係冇得補償㗎。做單親媽咪唔係唔好，但要考慮好多嘢，唔可以只係諗自己，要諗埋小朋友。」早前鄧兆尊爆有女星同時與多名富豪交往，懷孕後不知孩子生父是誰而向他求救，網民紛紛猜測是張慧儀或陳秀珠，二人均否認，陳秀珠更勞氣勸兆尊：「做多啲善事！」

陳秀珠提起鄧兆尊有點勞氣。（資料圖片/梁碧玲攝）

陳秀珠入行前做過空姐，後來參選《1979香港小姐競選》。（TVB截圖）

初期曾主持《K-100》及《體育世界》。（TVB截圖）

初期曾主持《K-100》及《體育世界》。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠係美魔女，保養得宜。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠為照顧兒子，會香港美國兩邊走。（IG@chan_sau_chu）

早前陳秀珠上載小朋友相，未知是否孫仔。（IG@chan_sau_chu）