70年代尾港姐思想前衛做未婚媽媽 67歲生日開心：同仔仔慶祝
撰文：程嵐風
出版：更新：
陳秀珠昨日（20日）迎來67歲生日，她是80年代TVB的當家花旦，2021年離巢後過著半退休生活，早前復出拍攝ViuTV劇《麻甩媽咪》，飾演刻薄奶奶的角色再受關注，其駐顏有術的美貌與年輕時分別不大。
粉絲通宵炮製「雜誌大禮」 陳秀珠感動超鍾意
陳秀珠在社交平台分享生日照片，表示：「非常感恩今年可以和仔仔仲有一班好朋友慶祝生日。」最令她驚喜和感動的，是收到一份粉絲用通宵時間為她精心炮製的生日禮物。這份「大禮」是一本雜誌形式的紀念冊和月曆，粉絲將她入行近40年來飾演的經典角色，如《笑傲江湖》、《陸小鳳》、《衝上雲霄》等，逐一分類並深入分析其心路歷程。陳秀珠坦言：「Fans用心思、用時間，用我演過的每部劇集再重新編寫成一本雜誌禮物，真的無言感激，Love you。」
入行前曾是空姐 轟動事件「未婚產子」
陳秀珠入行前做過空姐，後來參選《1979香港小姐競選》，雖然三甲不入，但獲TVB簽約力捧，初期曾主持《K-100》及《體育世界》。轉戰戲劇組後，塑造了無數經典角色。不過，陳秀珠入行多年來最轟動的事件，莫過於1999年她以41歲高齡未婚產子。她從未公開兒子父親的身份。陳秀珠曾表示，未婚生子與思想開放無關，而是「講時機」，但強調自己決定了就會勇往直前，負起責任。
單親媽咪心聲：小朋友會覺得有缺失
為了照顧兒子，陳秀珠曾調整工作模式，每年在美國陪伴兒子半年。她當年感觸地剖白單親母親的心聲：「我以為我好強，咩都可以搞掂，但原來小朋友係會覺得有缺失，係冇得補償㗎。做單親媽咪唔係唔好，但要考慮好多嘢，唔可以只係諗自己，要諗埋小朋友。」早前鄧兆尊爆有女星同時與多名富豪交往，懷孕後不知孩子生父是誰而向他求救，網民紛紛猜測是張慧儀或陳秀珠，二人均否認，陳秀珠更勞氣勸兆尊：「做多啲善事！」
