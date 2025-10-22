劉峻緯@棒棒堂金鐘獎才脫口說沒兵役問題　今爆小杰買病歷即道歉

台灣演藝圈「逃兵潮」再有新進展，昨日（21日）台灣警方展開第3波拘捕，修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂廖允杰（小杰）都被拘捕。4人分別以10萬至30萬新台幣偽造高血壓異常來逃兵役，調查後以妨害兵役及偽造文書罪送辦。

棒棒堂小杰因逃兵役被捕。（ig@jaydaone111）

小杰（棒棒堂）。免役/服役狀況或原因：遺傳性高血壓（2025.10.21遭拘提）（Instagram@jaydaone111）

提到棒棒堂，其實另一位成員廖亦崟（威廉）5月時已經涉嫌逃兵役而影響演藝事業，手頭上4個主持工作馬上暫停，其他幕前工作亦一度停止。上星期（15日）威廉出席活動時已回應月底會出庭面對法律責任，日前（17日）在「金鐘獎」中亦有與棒棒堂其他成員一同上台領獎。事隔數日，就輪到小杰被指涉嫌逃兵役，小杰坦承花了30萬新台幣偽造病歷來逃兵役。

威廉出席活動時為逃兵役作出回應，他表示月底會出庭面對法律責任。(ig@liaowilliam)

棒棒堂於「金鐘獎」奪實境主持人獎。(ig圖片)

成員劉峻緯（阿緯）剛才才在金鐘獎慶功宴上強調：「我們百分之百合情合理，已經沒有兵役問題了。」但他馬上被現實打臉，立即在為社交平台發文道歉並澄清自己免役狀況：「我在2012年經過兩次大型醫院檢查與覆檢，證實僵直性脊椎炎，整個過程完全合法，沒有透過任何中間人。」他對於在受訪時表示沒有兵役問題，但沒數天就再有逃兵役消息爆出感到遺憾：「作為團隊的一員，我會和大家共同面對，向社會大眾再次道歉。」

劉峻緯（阿緯）剛才才在金鐘獎慶功宴上強調沒有兵役問題。(ig@superawayne)

阿緯馬上被現實打臉。(ig@superawayne)

同團成員中莊濠全（敖犬）報稱患有脊椎受傷而免役；阿緯則報稱患有脊椎受傷而免役；楊奇煜（小煜）則報稱患有脊椎受傷而免役；小杰則報稱患有遺傳性高血壓而免役；邱勝翊（王子）則坦言因家族遺傳病史未服兵役。

王子因家族遺傳病史未服兵役。(ig@prince_pstar)