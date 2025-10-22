巨塔之后｜陳煒女強人裝大曬I字胸勁震撼　網民戲言︰定力大考驗

熱播劇《巨塔之后》昨晚（21日）第17集劇情可謂峰迴路轉，陳煒飾演的方欣想盡方法剷除「眼中釘」宣萱飾演的董一妍，她在董事會上「爆大鑊」，指控董一妍包庇「親生仔」張志明（陳庭鋒 飾），稱對方曾有兩次醫療事故仍能參與重要手術，更將董一妍為替父親復仇奪回明塱醫院的事情公諸於世，董事會成員聞言大為震驚，方欣乘勢將董一妍踢出董事局，董一妍更遭醫務會吊銷牌照3年。

陳煒劇中與宣萱演技「大鬥法」。（劇集截圖）

七情上面！（劇集截圖）

戲味十足！（劇集截圖）

正當方欣以為自己坐穩主席位置時，董一妍獲張志明自首，坦承自己是方欣安排到她身邊扮兒子，設局陷害她。然後，上訴成功奪回醫生身分的董一妍，又借助醫院VVIP這張王牌，對方指名要她擔任孫兒的主診醫生，讓她得以強勢重返明塱醫院，準備進行大反擊，睇到大家非常肉緊！

陳煒低胸出場。（劇集截圖）

由董事會鬥到醫院！（劇集截圖）

由於陳煒太性感，網民戲言：「對眼應該望邊度」。（劇集截圖）

劇中，宣萱和陳煒的對立戲張力十足，兩人極具層次的情緒演繹，睇到觀眾非常過癮，拍爛手掌。而除了互鬥演技外，陳煒今集的裝束亦非常吸睛，坐上主席之位的她，盤起頭髮，身穿全黑行政套裝，散發一股女強人霸氣，服飾的貼身剪裁，將陳煒fit爆的S型線條表露無遺，盡顯「零贅肉」的完美身段，尤其心口的低胸設計，更大騷其驕人「I字胸」，整個造型霸氣之餘不失性感，令觀眾睇到眼甘甘，紛紛大讚：「煒哥好fit」、「好索」、「噴血了」、「窒息了」、「定力大考驗」，甚至有網民戲言：「對眼應該望邊度」，可謂震撼眼球。陳煒早前接受TVB.COM訪問時亦笑言，為配合劇中多變造型，自己足足三個月「無啖好食」：「啲衫全部都好貼身，所以拍嗰3個月食嘢都冇啖好食，要Keep住個身形 。」相當敬業。

煒哥真係好fit！（劇集截圖）

好好戲！（劇集截圖）