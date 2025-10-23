最吸金港姐人妻拍片試食全程烏身NuBra乍現　邪惡畫面惹人遐想

現年34歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），於2018年嫁給大22年的兩屆TVB視帝鄭嘉穎，婚後極速「三年抱三」，誕下3個高顏值小朋友，雖然已為三子之母，但陳凱琳絕無半分「師奶味」，無論樣貌身材都沒走樣。

近年陳凱琳成功轉型做KOL，加上健康正面形象深受各大品牌喜愛，幾乎每日都出新Post，吸金力極強，連帶知名度也飆升，早前荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動，陳凱琳也獲邀出席，並與湯告魯斯合照，非常厲害。

雖然已是媽咪級，但陳凱琳依然擁有一顆少女心。近日，陳凱琳在IG Story上傳了一段試食糖果的影片，分享美食心得，並寫道：「Just gotta say... I can't stock up on TOO many boxes of these or else, I'll have noself control.」笑指自己不能儲存太多盒，否則會失去自制力。然而，影片的拍攝手法卻意外成為焦點。

當天陳凱琳身穿一件性感的吊帶小背心搭配短裙，造型清爽，但在拍攝過程中，她全程在鏡頭前俯身試食及講解。尤其影片開端，因其俯身動作，令內搭NuBra已經若隱若現。隨着她越講越投入，身體不自覺更向前傾，鏡頭直接對準其胸前位置，畫面角度「極為邪惡」，惹人遐想，更險些造成走光危機，情況可謂「非常牙煙」。不過陳凱琳似乎未察覺異樣，全程投入拍片，非常專業。

