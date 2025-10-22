佘詩曼出錢請數十幕後同僚打邊爐　一句說話割愛相贈Labubu

視后佘詩曼（阿佘）經常提攜後輩，又不時被同行讚人品好，昨日（21日）一名與她合作多年的前TVB幕後工作人員在社交平台分享了一組溫馨大合照，照片中，佘詩曼宴請了數十位幕後同僚「打邊爐」聚舊，湯盈盈、周嘉洛等人亦在場。這批工作人員大多自阿佘入行之初便開始合作，儘管許多人已轉行多年，但重情重義的佘詩曼，多年來始終不忘舊情，經常抽空請大家吃飯維繫感情。

佘詩曼於2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

這次飯局的促成，源於日前一位仍在TVB工作的幕後人員在電視城巧遇趕着開工的佘詩曼，隨口問了一句「幾時食飯呀？」當時佘詩曼雖忙着回應：「最近很忙，要埋劇，遲啲先！」但沒想到，她一完成《新聞女王2》的拍攝工作，一有空閒，便立刻兌現承諾，邀請包括梳化服、攝製團隊在內的一眾舊戰友相聚。

佘詩曼一向有情有義，講得出做得到！（小紅書@一鳥）

佘詩曼拍完《新聞女王2》即兌現承諾，請一班幕後同僚打邊爐。（小紅書@一鳥）

湯盈盈同周嘉洛都有出席。（後期製作圖片/小紅書@一鳥）

一位有份出席的前TVB幕後人員一鳥留言：「約了2年，又上次打10颱風取消，難得舊同事聚餐，大家很多認識30年以上，同時多謝阿佘出心出錢請客。」之後他再貼出一隻 Labubu公仔，並深情寫道：「我說喜歡，二話不說馬上從自己手機解下來送給我，真的愛你呢！#佘詩曼」這個割愛送出心愛吊飾的舉動，細節處盡顯阿佘的真誠和體貼，令舊同事們倍感溫暖。

前TVB幕後人員一鳥與佘詩曼認識30年以上，讚阿佘出心出力請客。（小紅書@一鳥）

阿佘將原本掛袋嘅Labubu公仔割愛，送畀一鳥。（小紅書@一鳥）

佘詩曼不時被同行讚人品好。（IG@charmaine_sheh）

事實上，阿佘對幕後人員的尊重並非首次。早在前年，苑瓊丹便曾透露，有次TVB劇組為一位幕後人員舉辦榮休宴，只有佘詩曼親自到場，並送上價值數十萬的金鍊作為退休大禮，這份心意與尊重，實在令人敬佩感動。

+ 2

佘詩曼認真有情有義。（微博@佘詩曼）

佘詩曼藉著中秋節，在社交平台分享多張靚相。（小紅書）