竇驍不願簽婚前協議登熱搜！網傳3大條件　以利益化感情為由拒簽

影視大亨向華強太太陳嵐（向太），日前在小紅書拍片大講「富家女和男演員鬧離婚」，引起網民揣測向太所指富家女和男演員的身份，令何超蓮與竇驍的名字衝上熱搜。事件持續發酵，雖然有內媒稱求證知情人士，指何超蓮與竇驍的感情甚好，並且著手備孕，粉碎婚變傳言，但亦未能止住傳聞，今日（22日）有關「竇驍不願簽婚前協議」的成為微博熱搜話題。

有關「竇驍不願簽婚前協議」的傳言成為熱搜，當中提及到協議內容，網傳賭王家族要求非聯姻對象簽署協議，條款包括：放棄對何家資產的主張權、婚後收入五五分成、婚姻不滿3年時共同投資股權需折價退出。有指當時竇驍以「婚不是開公司」為由拒絕簽署，認為條款過度利益化感情。

至於早前有指竇驍為婚禮傾盡積蓄獨立承擔5000萬至8000萬港元費用，微博有網民爆料透露，婚禮實際友何超蓮母親三太陳婉珍出資5000萬港元，竇驍支付500萬彩禮，因非「家族聯姻對象」而無法動用家族基金。

何超蓮與竇驍在2019年公開認愛，兩人拍拖近4年後，2023年在印尼峇里島舉行盛大婚禮。不過兩人婚後因工作繁忙，長期聚少離多，加上去年起兩人沒有在公開同框，竇驍清空微博夫妻合照，並在簡介由「何超蓮丈夫」改為「演員」，被外界解讀為婚姻出現問題。何超蓮在社交媒體上曾公開表示，雖然少見面，但每天都會視訊或電話聯絡，感情保持穩定。