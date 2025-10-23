李施嬅爆分手導火線認錯不改正惹熱議　網民猜車崇健患亞氏保加症

現年44歲的李施嬅跟星級健身教練男友車崇健 (Anson) 拍拖多年，並於2021年2月宣布求婚成功，可惜今年2月無預警宣布分手，結束8年情。兩人最近一同參與拍攝內地真人騷《再見愛人》第5季，李施嬅在節目中大爆兩人分手的導火線，更指眼部做4次手術車崇健都缺席。節目播出後，李施嬅的經歷令人心痛，而車崇健在節目的表現及態度，亦掀起網民熱議，更有網民猜測車崇健患有亞氏保加症，才令社交溝通及人際關係上出現發展障礙。

李施嬅車崇健今年2月無預警宣布分手，結束8年情。（IG圖片）

《再見愛人5》於10月16日中午12點在芒果TV播出，每週連續三天（星期四、五、六），每次更新一集。（微博）

有多位網民看完節目後，都忍不住發文炮轟車崇健認真認錯，但絕不改正，句句有回應，但句句沒著落，令李施嬅失望又無奈。有多年服務特殊需要兒童及青少年經驗的社工發文認為車崇健很大機會是亞氏保加症患者，並指：「他（車崇健）在第一期的表現包括興趣及話題單一、缺乏同理心、不能解讀潛台詞和看別人眉頭眼額、說話語調奇怪，還解讀錯節目組的題目只理解到字面意思，全都是亞氏保加症特徵。」該社工網民認為要跟這類特徵朋友相處甚至相愛是很困難，李施嬅需要更直接的告訴他她的要求。

有自稱社工的網民發文認為車崇健很大機會是亞氏保加症患者。（小紅書）

有大批網民看到帖文後，都表示不認同，更表示：「如果你看到亞氏和非亞氏的伴侶相處 尤其拍拖很多年的 很多小細節你會發現亞氏比普通人要額外溫暖 溫暖到會讓你眼角濕潤的那種 而不是車這種就是漠不關心」、「很明顯不是，亞氏保加如果接收到買戒指的指令，還是詳細的款式，根本不可能故意去買一個不一樣的。」、「很明顯唔係，只不過也沒有對女方很上心」、「說他缺乏同理心，我看他們六個人圍坐的時候他還會給別人夾菜，還會給女嘉賓遞紙巾，我覺得他應該不是不懂別人的需求和關心別人，純粹就是他不愛女方」。

李施嬅爆2022年眼部做4次手術車崇健全程冇陪伴。（節目畫面）