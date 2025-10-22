前TVB小花拍短劇直踩16個鐘天光收工　要含蔘片：黑眼圈快掉地上

現年37歲的前港姐何天兒（原名何傲兒），曾拍攝TVB劇集《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》及《波士早晨》等，2014年與大51年的娛樂大亨林建名譜出「爺孫戀」，又曾戀上西貢地王之子周子揚。2015年何天兒離巢TVB後轉戰內地發展，今年2月突然宣布結婚，老公是髮型設計師兼慈善機構董事，何天兒更指對方是「soulmate（靈魂伴侶）」！婚後何天兒仍努力工作，近日她就轉型拍攝短劇，更挑戰7日拍70集！

何天兒（原名何傲兒）曾在2007年參選港姐。（視覺中國）

何天兒在《波士早晨》中扮哨牙醜女。（電視截圖）

何天兒在《波士早晨》中扮哨牙醜女。（電視截圖）

好大犧牲！（IG@misslilyho）

何天兒當年與林建名傳出「爺孫戀」最為轟動，林建名曾在傳媒面前哭訴女方不接他的電話，令他感到受傷。（視覺中國）

後來得悉她情歸西貢地王之子周子揚，林建名竟再度當眾流淚。不過後來他與何天兒修補關係，不僅正式上契，更將她簽入旗下公司力捧。（視覺中國）

2015年何天兒離巢TVB後轉戰內地發展。（IG@misslilyho）

今年2月突然宣布結婚。（IG@misslilyho）

今年2月突然宣布結婚。（IG@misslilyho）

婚紗照。（IG@misslilyho）

婚紗照。（IG@misslilyho）

轉型拍攝短劇。（影片截圖）

挑戰7日拍70集！（影片截圖）

何天兒在劇中飾演一位王妃，造型華麗。（影片截圖）

何天兒在劇中飾演一位王妃，造型華麗，但她透露僅瞓了4小時就帶妝連續拍攝16小時，拍到天光先收工，不但令她皮膚敏感爆痘，更攰到在片場瞓着，她直言感覺「意識抽離」，要靠含蔘片、飲薑汁才能「滿血復活」，但她仍十分敬業，全情投入拍攝！不過片中的何天兒身形非常瘦削，猶如「紙片人」，有網民問道：「短劇是不是開了美顏特效，短劇裏面你的臉都瘦成那樣了」，何天兒回覆道：「你的眼力也太好了吧！ 這是本王妃的『上鏡瘦臉術』！」亦有網民好奇由拍TVB劇轉型拍短劇是否更輕鬆，但何天兒就指：「唔會呀，比起TVB的打磨，短劇是集中爆發，黑眼圈快掉地上😆不過這種集中一氣呵成的感覺也挺爽！」

何天兒在劇中飾演一位王妃，造型華麗。（影片截圖）

僅瞓了4小時。（影片截圖）

連續拍攝16小時。（影片截圖）

古裝劇。（影片截圖）

皮膚敏感爆痘。（影片截圖）

拍到天光先收工。（影片截圖）

攰到在片場瞓着。（影片截圖）

敬業！（影片截圖）

敬業！（影片截圖）

要靠含蔘片、飲薑汁才能「滿血復活」。（影片截圖）

要靠含蔘片、飲薑汁才能「滿血復活」。（影片截圖）

七情上面！（影片截圖）

七情上面！（影片截圖）

七情上面！（影片截圖）