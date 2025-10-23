前港姐亞軍考獲國際品酒認證資格　牛津MBA畢業今年榮升馬主

2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）卸任後即宣布正式離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程，去年10月她興奮宣布順利畢業，並透露有意到大灣區創業。身為學霸的許子萱好學不倦，日前她就品紅酒的照片，並自爆考獲國際品酒認證Level 2資格：「WSET紅酒品鑒二級證書到手，Distinction優秀認證。九月埋頭刷題複習的日子沒有白費，終於可以名正言順地『持證飲酒』了！🍷☺️」

現年28歲的許子萱畢業於美國密芝根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾在華爾街投行擔任分析師，更在內地出版過自傳分享紐約職場文化。2022年許子萱參選港姐，本身已獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程的她暫時擱置進修計劃，最後獲得亞軍、最佳妝容獎、生態保育大使獎、最佳口才獎、國際親善小姐共5個獎項，成績驕人！2023年許子萱卸任後即宣布離巢，並到英國牛津大學賽德商學院攻讀工商管理系碩士課程，去年順利畢業！今年7月許子萱更透露以$160,000澳元（約80.8萬港元）買下愛駒，正式榮升馬主！

