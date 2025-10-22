林德信坦承年紀大開始迷信　改運要靠飾物衣着︰可以幫我都會嘗試

現年40歲的林德信（Alex)今（22日）獲邀出席時尚品牌活動，身穿黑色系服裝佩戴金色飾物的他，相當有型，而他則揚言佩戴金色系飾物，皆因有風水師傅指他缺金，所以在接受訪問時，提到自己是不是很迷信，他就表示：「以前我唔迷信嘅，但係近幾年如果可以幫我都會嘗試。我了解咗好似如果我戴多啲，風水師傅話要着多啲color嘅衫同埋要戴多啲金，所以今日就好舒服。」而他亦表示可能與年紀漸長有關，所以會更留意風水：「可能因為同年紀有關，人大個咗，了解多啲自己人生嘅時候，會開始留意到多啲嘢，就會開始聽多啲嘢。（有冇喺屋企擺陣？）個啲我太太搞。」

林德信非常有型。（陳順禎 攝）

大家手上都佩戴品牌飾物。（陳順禎 攝）

另外，提到早前帶着一家大小去支持爸爸林子祥及葉蒨文（Sally)的《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》，他就表示最難忘就是12號晚上的表演，因為當天正是林子祥的生日，一家人齊齊整整在舞台上為爸爸慶祝特別有意義：「我覺得首先好難得佢哋攞到個日子，因為紅館唔係咁簡單，真係撞啱我爸爸生日。同埋今次我哋屋企嘅親戚好齊，我阿妹由美國返嚟，對佢嚟講都好難忘，因為我阿妹有三個小朋友，唔係咁容易可以放低，咁我哋一家人上去祝我爸爸生日快樂，同埋抱住我個B上去，覺得特別有意義，係我囡囡第一次上台，係佢爺爺生日，我覺得係一個好好嘅紀念日子。（私底下有冇同爸爸慶祝生日？）有，完咗之後有約出嚟食飯。（妹妹返嚟係唔係Sally安排？）其實係我阿妹自己主動想返嚟。」他又表示女兒在12號上台前，其實已多次在紅館看過彩排並有上台的經驗，所以在正式上台的時候完全不害怕。

林德信表示因為年紀大開始信風水。（陳順禎 攝）

林德信因為打網球關係，所以皮膚變黝黑許多。（陳順禎 攝）

湯鎮業兒子湯君耀。（陳順禎 攝）