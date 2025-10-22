八両菜腳踭潰爛深見骨需削大腿肉植皮　左眼手術失敗視力變模糊

TVB節目《東張西望》昨日（21日）播出預告，片中一名女事主因行動不便，經歌迷會朋友介紹光顧理療中心，畫面見到她的腳掌嚴重潰爛，儘管無綫已打格處理，仍可以見到她傷至見骨，恐怕要截肢。而這名女事主貌似諧星八両金的前妻八両菜（何顓彤），《香港01》今日聯絡上何顓彤，她承認是當事人，透露住院超過一個月，先後做過4次手術，左腳踭U字型位要削肉深近見骨，她否認需要截肢，但醫生建議她要在大腿削肉補傷口位置，或用人工皮等傷口癒合自行生長，康復路漫長。

現年50歲的何顓彤透露3年前開始有糖尿病，腳部經常出現疼痛，但未至於要用拐杖，後來經歌迷會朋友介紹光顧理療中心，噩耗便開始！她說：「今年9月2日第一次見中醫做治療，頭兩次副作用唔大，跟住有視診話我胃同肝麻麻地。佢哋用好似磁吸嘅機器，第三次開大馬力，十幾小時後，即9月9日我就覺得少少唔妥，腳板底谷住脹痛，又有水泡，後來越來越差。9月13日，我話腳板底痛，影咗俾佢睇開始發炎同甩皮，叫我用針拮穿佢流出血水。之後再去，就搵啲嘢噴落傷口再照紅燈，令傷口更嚴重，17、18號開始食唔到飯，仲想有嘔添，惡化得好快，19號我就Call 救護車入院。」

何顓彤透露醫生指她細菌感染嚴重，續說：「一去到醫院即刻照X光，話細菌差唔多入骨，女西醫問我點解咁。」她稱自己信錯人，現在後續治療未得到賠償方案，就事件已報警備案。

近年何顓彤可謂禍不單行，身體屢出現不同毛病，除患上糖尿病之外，3年前小腿要做植皮手術，她說：「3年前我隻腳俾蟲咬，有污穢嘢令我要做小腿要手術，用大髀割塊肉補落去。今次醫生都有建議我咁做，但唔係一塊表皮，而係去到血管補落腳板底，佢話幾個月後行得，但我之前做過係有後遺症，醫生救咗你條命，但唔會話你知之後發生咩事，我足足三個月返唔到工。」

去年她因為左眼被驗出有機會視網膜脫落，但手術失敗，之後情況更嚴重。她說：「我本來係眼仔睩睩，但手術令眼壓出現問題，有後遺症搞到青光眼，兩邊大細不平衡，依家左眼視力係白濛濛、矇查查，右隻視力冇問題。」