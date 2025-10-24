仙氣女神沖繩度假罕曬男友視角泳照　曾傳搭上富二代7月公開認愛

「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後簽約TVB，之後一度離巢回流馬來西亞發展，直至2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人，但自從升呢做「楷女郎」後謠言不絕，更一度傳出懷孕。其後林宣妤曾爆Seed否認傳聞，直斥「無知的人群」，前年年底她突然公開一輯情侶寫真，疑似公開戀情，直至今年2月她就曬出與男友劉俊堅的合照，高調放閃！近日林宣妤去了沖繩旅行，更激罕大曬泳照！

相中所見，林宣妤去了沖繩度假，身穿一件頭泳衣的她大騷長腿，雖然她未有透露出自何人之手，但就疑似是男友視角！形象清純的林宣妤一向甚少緋聞，但自簽約李澤楷旗下經理人公司後，被指介入郭嘉文與李澤楷的戀情，更傳出懷孕、被安排入住維港別墅和受到特殊照顧等傳聞。其後林宣妤出Post激動澄清：「謠言一而再再而三試圖詆毀我的名聲，難道身為藝人，我就應該忍聲吞氣？直到有作品了才可以反擊？難道在娛樂圈內工作就是要娛樂大眾？」

有眼利的網民認出男方是曾與林宣妤合作演出舞台劇《香港生死書》的劉俊堅。

前年12月林宣妤曬出一輯情侶寫真，兩人互動親密，拖手攬攬又錫面，非常甜蜜！有眼利的網民認出男方是曾與林宣妤合作演出舞台劇《香港生死書》的劉俊堅，但林宣妤在回應戀情時就大耍太極：「哈哈，堅定流㗎，就要睇你自己點睇啦，哈哈。」今年2月林宣妤公開與男友劉俊堅的合照，大曬恩愛，7月她出席活動接受訪問時直認兩人感情穩定，很開心，相當甜蜜！

