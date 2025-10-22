舞團ATOZ籃球賽表演熱舞　Xac、何佩樺夥夏雨米雪拍《邑城風雲》

本地年度體壇盛事「2025年度香港籃球銀牌賽 冠軍戰」日前假灣仔修頓室內場圓滿落幕，兩場高水平的男、女子高級組冠軍戰掀起連場激戰，場面緊張刺激，觀眾歡呼聲不絕於耳。今年大會特別邀請本地人氣青春舞團 ATOZ 擔任表演嘉賓，19位成員在球場中央熱舞，以原創歌曲《ATOZonic》為決賽助興，將籃球與舞蹈元素巧妙融合，掀起全場高潮，氣氛High爆！

ATOZ舞團 19位成員在籃球場上表演。(公關提供)

ATOZ (左起)男團隊長黃建國Kin、女團副隊長曾嘉晴Angel、女團隊長何佩樺Starla、男團成員何柏臻Xac。(公關提供)

舞團ATOZ大合照。(公關提供)

勁舞＋籃球動作炒熱氣氛

ATOZ於冠軍戰中帶來他們第一首原創歌曲《ATOZonic》，節奏強勁、舞步俐落，更特別加入籃球動作元素，展現出青春熱血的舞台魅力。而男團成員何柏臻Xac在表演投籃時，動作爽快得大派彩蛋，一投即中，全場嘩然！女團10位與男團9位成員合力演出，動感十足點燃現場氣氛，成為當晚除賽事外的娛樂焦點。

ATOZ 何柏臻Xac 投籃動作，一投即中。(公關提供)

女團隊長何佩樺、男團成員何柏臻人氣急升 分享拍劇心得

ATOZ成員近月參演內地短劇《邑城風雲》，人氣急升。其中男團成員何柏臻（Xac）更在劇中擔任男主角，與夏雨、米雪、謝雪心等多位前輩合作。被問到從前輩身上學到什麼，他分享說：「見到咁多台詞，真係好驚唔識背，前輩好細心咁教我哋點樣記台詞、點樣處理情緒，對我幫助好大。」

ATOZ 男團成員何柏臻Xac。(公關提供)

而·ATOZ女團隊長何佩樺（Starla） 則表示這是她首次參與劇集拍攝：「第一次拍劇好緊張，但有咁多前輩帶住，我好放心。對我嚟講，最重要係學識點樣控制面部表情、背台詞，仲有應變能力。」

ATOZ 女團隊長何佩樺Starla。(公關提供)

男團隊長黃建國、女團甜美副隊長曾嘉晴 積極訓練備戰

ATOZ男團隊長黃建國（Kin）事後透露，「除了今次的表演之外，我哋公司都安排咗之後唔同嘅演出，我哋已經積極預備，希望畀觀眾睇到我哋不斷進步嘅一面。」

ATOZ 男團隊長黃建國Kin。(公關提供)

甜美女團副隊長曾嘉晴（Angel）坦言自己一直對個人口才充滿信心，並計劃進軍司儀界：「我本身好鍾意講嘢，讀緊香港司儀演藝協會課程，希望將來可以向MC方向發展。」

ATOZ 女團副隊長曾嘉晴Angel。(公關提供)

