八両菜做過洗碗工哭訴慘況住劏房　堅拒「復婚」怒罵八両金：廢人

八両金（葉競生）的前妻「八両菜」（何顓彤）最近報《東張西望》透露因腳痛，經歌迷會朋友介紹光顧理療中心，怎料疑發生醫療失誤導致她的左邊腳掌嚴重潰爛，要在大腿割皮或用人工植皮填補傷口。仍然留醫的八両菜昨日（22日）接受《香港01》專訪，泣訴目前身體承受極大痛楚，還要面臨經濟拮据的困境，但卻堅拒與八両金「復婚」，大罵對方是「廢人」，怨氣好重說：「得$2000家用點會同呢個人過日子？打邊份工都唔會啦，$5000請賓妹，但想$2000搵一個香港老婆，係咪一個悔辱！」

八両金的前妻八両菜報《東張》。(節目截圖)

小腿植皮傷口大過手機

八両菜表示由9月19日入院至今，仍然出院無期，哽咽地說：「U字形嘅腳踭好多肉刮起咗，最大嗰嚿肉都批起咗。」3年前，她被確診患上糖尿病，之後不小心被毒蟲咬傷，同樣因細菌感染令左邊小腿要做植皮手術，她說：「本來一蚊咁細，蟲仔咬完發炎，之後手術開到手機電話屏幕咁大（傷口）」。

「八両菜」何顓彤腳受感染。(節目截圖)

哭訴經濟陷困境：做過洗碗炒散

休養22個月不能夠工作，令八両菜經濟陷入困境，越講喊得越犀利：「我唔係一個懶嘅人，由十幾歲到依家我係一日返幾份工，但手術後22個月返唔到工......我唔係完全返唔到，本來做地產，跟住轉去做酒吧侍應，但你受過傷行唔得快，嗰啲做唔到，我咪退而求其次去酒店做洗碗炒散，人工都幾好㗎嘛。我當時47、48歲，消耗得太多元氣，本來100分，做完呢個手術後我狀態得返3成30分，體力唔夠我每次只做到4–6個鐘頭嘢，仲要一月返得4至6日工，點維持生計？」她透露試做過電話接線員，因要經常覆診開工不足被老闆炒魷魚。年多前，又有眼疾問題，左眼做完手術後出現青光眼情況，令視線變得糊模，認真禍不單行好淒慘。

八両菜透露現在住劏房，再次受傷更加擔心未來生計，她說：「我都係月光族（人工月月清），仲會使凸。」今次醫療費用是要靠政府支付，她說：「未知幾時出院，但醫院唔可以俾你住三、四個月，但我半隻腳板出問題又落唔到地，政府可能會提供安老院暫住。（醫療費點解決？）醫院社工幫我申請豁免醫院費。而劏房仲有兩個月按金，叫朋友幫我拎返啲值錢嘢過嚟先。」

何顓彤年前接受眼部手術，失敗後變青光眼，而且邊大邊細。（受訪者提供）

「八両菜」何顓彤做過地產經紀。（受訪者提供）

「八両菜」何顓彤未病前曾經照顧老人家。（受訪者提供）

八両金求復合只願付$2000家用

問到會否向71歲的前夫八両金求助？八両菜劈頭第一句便說：「呢個廢人嚟嘅，所以我上次要篤爆佢以前從來唔俾家用，仲問我攞錢。」二人在1999年離婚，年前因為生病兼有經濟壓力，八両菜亦曾暫居八両金屋企個多月，卻遭其家人冷待。八両金也想過復合，但開出條件甚為荷刻，她說：「佢想我過去（內地），得$2000家用點會同呢個人過日子！打邊份工都唔會，$5000請賓妹，但想$2000娶一個香港老婆，係咪一個侮辱！」

「八両菜」何顓彤斥前夫八両金係「廢人」。（抖音）

八両金北上發展多年，轉戰直播行列，被指吸金力驚人。(抖音）

「八両菜」何顓彤，提供一張2023年底與八両金的對話截圖，當中見到一張X光照片，其中一邊肺部有白影。（（受訪者提供）

疑八両金肺部有陰影X光片曝光

八両菜否認爆八両金患癌是無中生有，提供一張2023年底與八両金的對話截圖，當中見到一張X光照片，其中一邊肺部有白影，她續說：「 佢俾我睇叫我返去，話自己時日無多，唔知仲有幾耐日子。所以唔係我老作，可能當時用呢樣嘢呃我返嚟，話佢幾可憐搏我同情，想搵免費私家看護。因為我未受傷前（腳踭）做緊照顧老人行業，幫人煮飯、抹pat pat、推輪椅落街，呢啲我好樂意去做，但我唔願意為呢個前夫做，因為佢冇盡過一個男人嘅責任！」

她指在患病期間，八両金沒有半句關心及慰問，令她心死，她說：「離婚廿幾年，係都唔肯要返佢，我心諗呢個係絕頂最差男人，我點可能要返佢。」兒子「八両仔」葉小霆見父母復合無望，更直接封鎖媽媽的微訊賬號，她說：「微訊拉黑晒，佢覺得同我傾極都唔願意同佢爸爸一齊，佢爸爸最需要臨尾一兩年有人照顧，只係一個人合伴形式。」

八両菜兩年前出Po已經話呢段婚姻極錯。（ig圖片）

八両仔小時候和爸爸八両金的髮型一模一樣。（八両金微博圖片）

八両金現在帶著兒子住在廣州。（小紅書）

父子形影不離。（小紅書）